Beach Vóley solidario en la Laguna Chiquichano

Fue organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew y se desarrolló este sábado en la Laguna Cacique Chiquichano.

La actividad tuvo como fin recolectar donaciones, agua y artículos de limpieza para los afectados por los incendios en la cordillera y superó las expectativas.

El Beach Vóley se convocó en Trelew

El Beach Vóley solidario convocó a gran cantidad de personas este sábado en el predio de la Reserva Natural Cacique Chiquichano, en un e evento deportivo que tuvo como objetivo recolectar elementos para las familias afectadas por los incendios en la cordillera y fue un éxito.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Trelew, a través de Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew y la Escuela Municipal de Vóley jugándose en categorías menores, de Trelew y Rawson.

Asimismo, se midieron en categorías Libres, en las que también participaron deportistas de Puerto Madryn. Con la módica inscripción de 100 pesos, cada deportista colaboró con algún elemento de utilidad para los damnificados de la cordillera, como alimentos no perecederos, agua mineral, insumos de primeros auxilios, ropa de cama, indumentaria o calzado.

No sólo fueron los jugadores quienes colaboraron, sino que la ciudadanía en general se acercó a la actividad a hacer todo tipo de donaciones. Al respecto, Carlos Andrés Mayorga, profesor de la Escuela Municipal de Vóley, valoró la gran convocatoria: “Los chicos se prendieron, cumplieron, juntamos muchísimos artículos y pudimos lograr el objetivo de hacer una colecta para las personas de la cordillera, que la están pasando muy mal. Queríamos juntar la mayor cantidad posible de agua y artículos de limpieza, y recibimos mucha colaboración, no sólo de los jugadores, sino también los vecinas y venias que se acercaron”, concluyó.