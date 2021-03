Advierten que los altos costos impiden concretar obras energéticas en Rawson

El Jefe del Servicio Eléctrico de la Cooperativa de Rawson, ingeniero Gustavo González, se refirió al servicio energético de la ciudad y remarcó la necesidad de una tarifa acorde para su mejora. Sostiene que actualmente se logra el mantenimiento pero que con los costos actuales no hay posibilidades de realizar obras de envergadura.

El titular del Servicio Eléctrico explicó que con la crisis económico-financiera que tiene la Cooperativa, y el atraso tarifario, no se cuenta con un stock permanente, por lo que se deben realizar compras diarias para solucionar los conflictos. “No contamos con un stock permanente. De hecho, se hacen compras mínimas semanales porque las compras habituales no son posibles debido a la falta de fondos. La situación se ha agravado con el transcurso del tiempo. Se han priorizado algunas compras en función del mantenimiento de ofertas, pero ocasiona una reducción en el stock permanente, y se termina adquiriendo el material a un costo elevado porque las compras diarias no tienen un volumen importante”, dijo.

El Ingeniero precisó que “en Playa Unión hay un ataque salino que afecta la morsetería. Las redes se hicieron hace más de 30 años, algunas hace 50 años. Hay que realizar cambio de conductores, pero no lo hemos podido concretar por falta de presupuesto”.

Añadió que los cortes de energía en Rawson y zona rural “se deben a la longitud importante de las redes, las cuales tienen muchos años y dificulta encontrar la falla. Además, se tienen que cambiar los soportes porque muchos de los que alimentan la zona centro son de madera”.

González señaló que “necesitamos tarifa para poder realizar el mantenimiento preventivo de las redes, y no esperar que la falla aparezca para poder repararla. El otro tema es que la Cooperativa no puede cumplir con su rol social porque lo primero que se pierde cuando no hay tarifa son las colaboraciones de las entidades. Es lo primero que se recorta porque uno prioriza el servicio, pero la Cooperativa siempre estuvo para colaborar”.

“Muchas veces sobre-exigimos lo que tenemos para mantener el servicio, y eso es un trabajo diario que no se ve. Si realmente queremos mejorar el servicio, es fundamental poder contar con los fondos necesarios para tener el stock y poder concretar las obras que Rawson requiere”, remarcó.

Precio dólar

González también mencionó los costos de los insumos, los cuales la mayoría tiene precio dólar. “Los materiales eléctricos, los conductores, los transformadores tienen su composición principal en núcleo de cobre por lo que, con el aumento del dólar, el impacto es sumamente notorio”, declaró.

El costo de combustible también es un gasto fijo. “Constantemente el personal está en la calle y el costo del combustible ha aumentado considerablemente en los últimos años. Además, la flota liviana y pesada requiere recambio y no se puede hacer, incrementándose cada vez más el costo de mantenimiento. Viven en el taller. El 40% de los vehículos se encuentran en mantenimiento. Tenemos en mantenimiento hasta las grúas, equipamiento vital para el servicio”, indicó.

“Hoy estamos haciendo mantenimiento del servicio ante una falla. Realizamos la reparación, pero no hay un mantenimiento preventivo, que es fundamental a la hora de evitar cortes, sobre todo con los eventos meteorológicos que son cada vez más comunes”, comentó.