Vuelven las artes marciales a los gimnasios municipales

A partir del 17 de febrero se podrá volver a practicar artes marciales en los gimnasios municipales y diferentes sedes en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, ya hay fecha para una Master Class con el 8vo Dan Herman Sáez (Fundador de FATI) y un prestigioso seminario de Silvio Gamboa.

Se vuelve a entrenar

El referente de las artes marciales municipales, Jonatan González (V Dan de Tae Kwon Do), se reunió hace unos días con el Presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para acordar el regreso a las actividades.

«La reunión fue muy productiva ya que Hernán Martínez nos dio el visto bueno para arrancar las clases con un protocolo y con cupos de alumnos limitados. Vamos a trabajar con un protocolo sanitario bastante delicado, tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la desinfección y la distancia. Pero lo bueno es que podemos volver a practicar», subrayó González.

Y confirmó que a partir del 17 de febrero van a poder empezar las clases en los gimnasios municipales y diferentes sedes, asegurando también que dará inicio a la actividad con el Centro Educativo de Tae Kwon Do.

«Estamos trabajando en conjunto, con los profesores de Kung Fu, Karate, Tae Kwon Do ITF y WTF. Hace 9 años que estoy de referente y antes de la pandemia veníamos trabajando muy bien, con tres eventos por año. Además, se han logrado muchas cosas gracias al apoyo de Hernán Martínez», contó el referente municipal.

Y agregó que «esta pandemia nos afectó pero nos adaptamos, pero hay que adaptarse y no quedarse, los profesores siempre trabajaron, y dieron clases a través de diferentes plataformas».

Cerca de 400 personas están ligadas a las artes marciales municipales y varios seminarios y eventos se suspendieron por la pandemia. Sin embargo, se está trabajando para presentar proyectos y realizarlos.

Master class para instructores

El Director de la Escuela de Tae Kwon Do, Herman Sáez (8vo Dan), llegará nuevamente a la ciudad para brindar una master class exclusiva para todos los instructores cinturón negro de la Federación Argentina de Tae Kwon Do Internacional (FATI).

Si bien no se confirmó el lugar, Sáez estará en Comodoro Rivadavia el 25 de febrero para dar una clase de formas de cinturones negros. «Herman Sáez es el fundador de la FATI y viene para darnos el respaldo y el apoyo tras el impasse por la pandemia», explicó González.

Seminario de Silvio Gamboa

El 27 de febrero, en el Gimnasio Municipal Nº 4 del barrio Standart Norte, se estarán presentando los prestigiosos taekwondistas Silvio Gamboa y Noelia Ferraro.

El instructor Daniel Quijano (FATI) y su alumno Tadeo Carrazana están encargados de este seminario de elite.

Cabe resaltar que, la Federación FATI de Tae Kwon Do de Comodoro Rivadavia es una de las más grandes y está integrada por aproximadamente 40 personas. Cada escuela está encabezada por Daniel Quijano, Leticia Sáez, Juan Millatureo y Jonatan González.