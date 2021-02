Todo un “influencer”

Al parecer el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres ya no gozaría de aquel caudal de votos que lo llevó a ocupar una banca en la Cámara Baja del Congreso. Así se desprende de sus propias publicaciones, ya que cuando no está junto a dirigentes PRO de la ciudad de Buenos Aires, se toma fotos con el único intendente de su partido que tiene Chubut inaugurando un cartel. Todo parce indicar que respeta a conciencia el protocolo de Distanciamiento Social y a eso se debería su escaso contacto con la ciudadanía. Pero esta semana se lució y lo compartió en su cuenta de Twitter. “Hoy fuimos con dos alumnos chubutenses a entregarle al Gobernador las más de 2.500 firmas de vecinos de nuestra provincia que piden que el gobierno se haga cargo de los problemas y asegure que inicien las clases”, reza el mensaje publicado. No será algo escaso reunir 2500 firmas para un legislador nacional. Quizá deba analizarlo, si acaso tiene más aspiraciones en política.