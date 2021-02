Perata corre, el lunes Trotta

Este martes la ministra de Educación, Florencia Perata recorrió escuelas de la Comarca Andina y se reunió con el intendente Ongarato de Esquel, quien el lunes, en diálogo con “Hay otra verdad” que se emite por AzM Radio, había asegurado que muchos establecimientos no estarían en condiciones para el inicio de clases presenciales. La visita de Perata a la cordillera sería una de varias que se concretarían esta semana. Así la Ministra de Educación corre contra reloj ante el inminente inicio de clases asegurando que será en marzo, mientras los gremios docentes esperan ser convocados para hablar de la deuda salarial, tema que no ha sido parte de la agenda de las últimas dos reuniones. Perata solo quiere hablar del protocolo para clases presenciales, y así se los ha hecho saber por lo que los trabajadores de la Educación de Chubut esperan con ansias a Nicolás Trotta, que llegaría el lunes próximo a la provincia. Trotta no corre hacia Chubut porque sabe que tanto docentes como padres, van a exigir que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto, dado que en tres años la provincia solo pudo cumplir con 180 días de clases, es decir un ciclo lectivo.