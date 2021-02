Martina Torres debutará con Ferro ante Indios de Moreno

El próximo fin de semana, comenzará a disputarse una nueva Temporada de la Liga Femenina de Básquetbol, certamen que tendrá presencia chubutense, con la participación de Martina Torres.

La jovencita de Trelew, se ha sumado a Ferrocarril Oeste, para poder cumplir su objetivo de disputar la máxima divisional femenina y sumar más experiencias a su novel carrera deportiva.

Ferro y Martina Torres, se alistan para el debut

La Temporada 2021 de la Liga Femenina de básquet, tendrá su comienzo el próximo sábado 13, con la participación de los principales clubes de la divisional regresando a la competencia tras un 2020 con nula actividad.

En esta Temporada, Ferrocarril Oeste de Caballito, es uno de los clubes que ha confirmado su participación en la competencia y en su plantel contará con presencia chubutense, como es el caso de la oriunda de Trelew, Martina Torres.

La formada en Racing, y que se sumó en su adolescencia a Lanús, pudo acordar con el club “granate”, incorporarse al “Verde” para cumplir su meta de jugar en la máxima divisional del básquetbol femenino.

“Marti” y sus compañeras, tendrán su debut en la Liga el día sábado, midiéndose desde las 14 horas ante su par de Los Indios de Moreno, a jugarse en el estadio de Obras Sanitarias.

La jornada inaugural de la temporada 2021 de la Liga Femenina se llevará a cabo en el estadio de Obras Sanitarias, con la disputa de cuatro partidos. La segunda jornada, el día domingo 14 de febrero, se jugará de manera íntegra en el estadio Víctor Barba del club Vélez Sarsfield. Precisamente, ante las velezanas, jugará el Ferro de Martina Torres.

Última semana de preparación

Después de casi tres semanas de pretemporada, el entrenador Matías Maza ya tiene definido el plantel que participará de la cuarta edición de la Liga Femenina de nuestro país.

Las jugadoras que representarán al Verdolaga en la competencia serán: Agustina Bazán, Georgina Buzzetti, Rocío Calvo Piña, Agustina Caraballo, Camila Coll, Guillermina Coz, Lara Leivas, Camila Lignac, Érica Orna, Macarena Oviedo Viel, Camila Peri, Nicole Quilmore, Candela Ruffino, Micaela Sabater, Martina Scian, María Seré y Martina Torres. Además, Nicolás Rossi será el asistente técnico de Maza durante la temporada.

La Liga

La Liga Femenina contará con 10 equipos. En la Fase Regular se enfrentarán todos contra todos hasta completar un total de 9 partidos cada uno. Los juegos se disputarán todos los fines de semana, en días consecutivos, desde el 13 de febrero hasta el 8 de marzo, cuando finalizará la etapa inicial.

Una vez concluida la fase regular, los dos mejores equipos de la tabla general clasificarán directamente al Final 4. Los clubes clasificados del 3° al 6° puesto se enfrentarán entre sí los días 12, 13 y 14 de marzo, donde se definirán los dos lugares restantes para la definición del torneo.

El Final 4 está previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo y de allí saldrá el campeón de la temporada 2021.

Luego de enfrentar a Los Indios en el debut, el domingo a las 11, Ferro visitará a Vélez en el Estadio Víctor Barba, en el segundo juego de la competencia.

Básquet – Liga Femenina

Fixture y programación de Fecha 1 y 2

Fecha 1 – Sábado 13 de febrero – Estadio Obras

14:00 horas Ferro Carril Oeste vs. Los Indios de Moreno

16:30 // Deportivo Berazategui vs. Asociación Española de San Vicente

19:00 // Obras Basket vs. Tomás de Rocamora

21:30 // Unión Florida vs. Corrientes Básquet

Fecha 2 – Domingo 14 de febrero – Estadio Vélez

11:00 horas Vélez Sarsfield vs. Ferro Carril Oeste

16:30 // Los Indios de Moreno vs. Obras Basket

19:00 // Corrientes Básquet vs. Deportivo Berazategui

21:30 // Tomás de Rocamora vs. Unión Florida