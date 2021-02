Marcos Rojo arrancó con el pie izquierdo en Boca

Este miércoles, en su segundo entrenamientos con sus ahora nuevos compañeros de Boca Juniors, el defensor Marcos Rojo, sintió una molestia que lo llevó a dejar su entreno.

Fue un “pinchazo”, y por esto, era evaluado este miércoles en Casa Amarilla, por parte del Cuerpo Médico del “Xeneize”.

No fue el mejor inicio para Rojo

Este miércoles, en una nueva jornada de entrenamiento del plantel, la nueva incorporación de Boca Juniors, Marcos Rojo, sufrió una dolencia que lo llevó a retirarse del entreno.

Si bien desde Boca informaron que no se trató de un «pinchazo» y que no creen que sea una lesión muscular. De todas maneras, está tarde será evaluado en Casa Amarilla. En el club sostienen que la molestia puede deberse a la inactividad del jugador, que hace mucho no entrenaba en campo.

No fue la única mala noticia de la práctica. Ya que el arquero, Esteban Andrada, también sintió molestias en uno de sus gemelos y deberá ser evaluado también.

Este miércoles, al cierre de esta edición, Boca Juniors tenía sus atenciones puestas en lo que sería el sorteo del fixture de la Liga Profesional del Futbol Argentino, y cuál será su primer cotejo de este 2021 por la máxima categoría que iniciará el 14 de febrero.