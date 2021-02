“Lula” Codesal en la Selección que jugará el Preolímpico

La arquera chubutense Luciana Codesal, ha sido citada nuevamente como integrante de la Selección Argentina de Handball Mayor.

La esquelense, forma parte de las 18 jugadoras convocadas por el entrenador Eduardo “Dady” Gallardo para disputar el Preolímpico del 19 al 21 de marzo en España.

Con presencia chubutense en “la Garra”

El sueño olímpico es el gran objetivo que tiene la Selección Argentina de Handball Femenina en este 2021. Pero para conseguirlo, todavía tiene un gran desafío: Entre el 19 y el 21 de marzo se desarrollará el Preolímpico en Lliria, Valencia.

“La Garra” deberá jugar al máximo nivel para conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para eso, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo “Dady” Gallardo dio a conocer la convocatoria de las 18 jugadoras que representarán a la Selección Argentina y cuenta con presencia chubutense: Luciana Codesal, nacida en Esquel y actualmente en el Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, es una de las tres arqueras que integran el equipo.

“Es un orgullo enorme para mi poder formar parte de este equipo y este Torneo en particular me emociona mucho porque mi sueño más grande es jugar unos JJOO. Se el trabajo y las ganas que viene haciendo el equipo para conseguirlo”, asegura Codesal quien brindó declaraciones a Chubut Deportes.

Si bien no es su primera convocatoria con el Seleccionado Mayor, cada etapa que está viviendo la jugadora de Esquel, es un premio a su trabajo y dedicación. “Obviamente sigue siendo una sorpresa”, destaca. “Comparto la cancha con las chicas que vivieron la experiencia en Río 2016 y en ese torneo yo las vi por la tele, entonces hoy tener la posibilidad de ir en busca de eso en primera persona es una sensación indescriptible. Estoy muy feliz y con muchas ganas de aprender, disfrutar y aportar al equipo desde donde me toque”.

El grupo que le tocó a Argentina en el Preolímpico no es para nada fácil: España (último subcampeón del mundo), (7° en el ranking mundial) y Senegal (2° en el ranking de África). Pero a la hora de hacer una reflexión sobre el estado de ánimo del equipo, Codesal no duda en afirmar que “la verdad que el equipo está muy bien. Nunca dejamos de confiar que el Torneo tarde o temprano se iba a jugar, estuvo en la mira desde el minuto cero de la pandemia y nos ayudó a atravesarla. Así que hoy por fin estamos acá, ajustando los últimos detalles y con muchas ganas de disfrutarlo. Es un grupo duro, pero vamos a dejar todo para dar el golpe y llevarnos la plaza olímpica, soñamos con repetir lo de Río”.

Para finalizar, Codesal no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a los que la acompañaron en este duro año sin competencia. “Este último año fue difícil para todos y mas que nunca recibí el apoyo y el cariño de mucha gente que me ayudó a seguir entrenando a full. No me quiero olvidar de nadie pero gracias a mi familia, amigos, a

Chubut Deportes, a Handball Esquel, a la Federación Chubutense y a todos los que siempre están”.

Lista de 18 jugadoras

Arqueras: Marisol Carratú (Mecalia Atlético Guardés – ESP), Leila Niño (Vélez Sarsfield) y Luciana Codesal (Ferro)

Centrales: Victoria Crivelli (Ferro), Micaela Casasola (Vélez Sarsfield) y Macarena Sans (Mendoza de Regatas)

Laterales: Elke Karsten (DVSC Debreceni – HUN), Manuela Pizzo (Super Amara Bera Bera – ESP), Luciana Mendoza (Achenheim Truchtersheim – FRA), Macarena Gandulfo (Ardèche Le Pouzin HB07 – FRA) y Malena Cavo (Super Amara Bera Bera – ESP)

Extremos: Joana Bolling (CBM Elche – ESP), Ayelén García (River Plate), Giselle Menéndez (CBM Elche – ESP), y Camila Pedernera (River Plate)

Pivots: Antonela Mena (CID Moreno), Giuliana Gavilán (Plan de Cuques — FRA) y Rocío Campigli (Rincón Fertilidad Málaga – ESP).

Cuerpo Técnico: Eduardo “Dady” Gallardo (entrenador), Hernán Siso (asistente), Priscila Alvarez (preparadora físico) y Santiago Bruno (kinesiólogo)