Glinski: “Voy a trabajar y a acompañar los procesos que nos lleven a la unidad”

El director nacional de la PSA, José Glinski, en su paso por Trelew y Madryn, donde participó de una agenda de actividades para fortalecer la perspectiva de género en la fuerza federal de seguridad, destacó que “Chubut vive todavía un proceso de atomización, con falta de liderazgo y donde las alianzas políticas hoy duran lo que dura un café, y como militante político voy a trabajar y a acompañar los procesos que nos lleven a la unidad”.

“En la provincia está precipitado el cronograma electoral, y no hay proyectos ordenadores. Los que conformamos el Frente de Todos, que sabemos que nos costó mucho llegar a la unidad, no tenemos que perder de vista eso y dejarnos llevar por alguna voluntad personal que solo tiene como objetivo encabezar una lista”.

En cuanto a la renovación de las autoridades del PJ, lamentó que “se eligieron con escasísima participación y con convocatorias a las escondidas, para participar en una reunión había que adivinar en qué quincho de qué casa era la reunión, y no una convocatoria abierta”.

En esa línea, también detalló que “el Frente de todos es más que el PJ, y para lograr un armado político hay que hablar con más dirigentes no solo con los afiliados o los que ocupan cargos partidarios, como la reunión que hicieron el otro día la liga de intendentes en Dolavon, que no eran del PJ solamente, y se unieron para juntar fuerzas y pedir ante Provincia y Nación”.

Reunión con Arcioni

Con respecto al inicio lectivo en la provincia, Glinski aseguró que “la cuestión educativa es un tema muy importante. No empiezan las clases y chicos del secundario pasaron más tiempo fuera que dentro de las aulas, por eso creo que el Estado y la política se tienen que ocupar de darle certidumbre a todos los estudiantes y a sus familias”.

Durante la jornada de hoy, Glinski se reunió con el Gobernador Mariano Arcioni para profundizar la articulación entre la provincia y las fuerzas federales, y sobre la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad aeroportuaria cuidando la salud de las y los chubutenses.

En ese marco habló sobre el proyecto que se viene trabajando junto al Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza, Sabina Frederic, para crear la Unidad Regional de la Patagonia Sur, con sede en Comodoro Rivadavia.

Ayer también mantuvo encuentros con los intendentes de Trelew y Madryn, Adrián Maderna y Gustavo Sastre, para trabajar en una agenda común enfocada en recuperar y potenciar el sistema aerocomercial ambas ciudades, estratégicas para el desarrollo turístico y económico. También se reunió con la senadora Nancy González y el intendente de Dolavon, Dante Bowen para repasar la situación de la provincia, con foco en las necesidades más urgentes.

Perspectiva de género

Glinski participó del “Encuentro de referentes de género de la URSA V de la Patagonia”, acompañado por la subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabrina Calandrón.

Durante la actividad, se hizo entrega de copas menstruales al personal, iniciativa que inauguró la PSA la semana pasada, ubicándola como una institución policial de vanguardia, donde el 38% son mujeres y personas menstruantes, generando condiciones de equidad entre varones y mujeres, un lineamiento clave en las políticas del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, se realizó una charla se sensibilización destinada a los jefes de las Unidades Operacionales de la Patagonia.

“Desde la PSA tenemos la mirada puesta en desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan relaciones laborales entre varones, mujeres y sexualidades diferentes, basadas en la igualdad y en la erradicación de los distintos tipos de violencias. La perspectiva de género y derechos profesionaliza a las fuerzas de seguridad”, expresó Glinski.