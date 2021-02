Condenado por abuso sexual pidió salidas transitorias

En la ciudad de Sarmiento, el juez Alejandro Rosales deberá analizar antes de este viernes 26 el pedido efectuado por el abogado de la Defensa Pública Gustavo Oyarzun respecto de autorizar las salidas transitorias para un condenado por el delito de abuso sexual agravado. El sujeto se encuentra cumpliendo su condena de ocho años de prisión en la ciudad de Esquel.

Por su parte, la Procuradora de Fiscalía Marisol Sandoval, se opuso a la petición y solicitó al juez que no autorice la aplicación de este beneficio.

El caso

En el año 2017, mediante la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, se declaró al acusado autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menor de 13 años, agravado por aprovechar una situación de convivencia preexistente, en calidad de autor.

La investigación penal había determinado que los hechos presentados en la acusación pública, se registraron desde mediados del año 2007 a noviembre de 2016. Asimismo, se pudo establecer que el acusado mantenía una relación de la pareja con la madre de la víctima. En circunstancias de ausencia de adultos, en la vivienda que compartía el grupo familiar, el imputado incurrió en diversos tipos de abusos sexuales durante 8 años.

En este contexto, las partes peticionaron al juez la aplicación del instituto de juicio abreviado, donde el acusado admitió la existencia del hecho atribuido y reconoció las conductas que se le atribuyeron, expresó su conformidad con la vía propuesta; y por último, manifestó que estaba de acuerdo con la pena convenida de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento.

Pedido de salidas transitorias

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial y fue presidio por el juez de ejecución penal Alejandro Rosales. En representación del Ministerio Público Fiscal asistió la Procuradora Marisol Sandoval. En tanto, el abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, asistió al detenido.

En la ocasión, Oyarzun explicó que su representado se encuentra en condiciones temporales de acceder a las salidas transitorias. A ello agregó que el 3 de diciembre de 2019 cumplió la mitad de la condena. En este marco, sostuvo que la propuesta de usufructuar este beneficio sería en la casa de un familiar del condenado que reside en la ciudad de Esquel. Por otra parte, presentó los informes de conducta elaborados por el personal del centro de detención de Trelew, donde cumplió gran parte de su detención.

Asimismo, Oyarzun se refirió a los informes psicológicos del cuerpo médico forense de Trelew y Esquel. Por último, propuso que las salidas transitorias sean una vez por mes, por un lapso de doce horas, en el domicilio del familiar del condenado. A esta propuesta, agregó que, en toda ocasión, no debe pernoctar un menor de edad en esa vivienda. También postuló que se le indique al cuerpo de delegados de control deberá realizar visitas esporádicas y sin previo aviso.

A su turno, la Procuradora Sandoval consideró que, a excepción del requisito temporal, no se encuentran reunidos las condiciones previstas en la ley de ejecución penal para otorgar estos beneficios. Con respecto a los informes psicológicos, destacó que los mismos refieren que el condenado “niega lo acontecido desplaza la culpabilidad hacia las víctimas y a un interés económico como motivación para ellas”.

En tanto, afirmó que no existe demanda del condenando para una ayuda psicológica a los fines de tomar conciencia del hecho por el que está cumpliendo condena. “No hay muestras de un mínimo arrepentimiento sobre lo que ocurrió” concluyó la procuradora fiscal.