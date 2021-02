Campazzo anotó 15, pero no alcanzó ante los Celtics

En la noche del martes para la Argentina, los Denver Nuggets disputaron su encuentro por la Temporada 2020/2021 de la NBA ante los Celtics, en el mítico TD Garden.

Fue caída del equipo del base argentino Facundo Campazzo, por un marcador de 112 – 99; aunque para el cordobés fue uno de sus mejores encuentros, ya que por primera vez fue inicial, jugando 39 minutos, aportando 15 unidades, 3 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapa.

Gran actuación de Campazzo para los Nuggets

Por primera vez en su experiencia NBA, el jugador argentino Facundo Campazzo, cumplió una muy buena actuación en su equipo, los Denver Nuggets: fue inicial por primera vez, sumando 15 puntos, jugando 39 minutos, dando 8 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y una tapa.

Fue caída de su equipo ante los Boston Celtics, por 112-99 en el TD Garden, pero para el base de la Selección Argentina fue su mejor actuación en lo que va de su carrera en la soñada NBA.

“Facu” empezó de titular e impactó de inmediato en defensa, frenando a Jayson Tatum y Jaylen Brown en diferentes ocasiones (9-5). Desafortunadamente, el argentino estuvo errático en ataque (0/2 en tiros de campo) y los Nuggets perdieron el liderazgo en el marcador al término de los primeros diez (26-30).

Continuó la mala racha del cordobés en el segundo cuarto, con 0/4 en tiros de campo hasta el minuto 3:48. Boston, por su parte, encontró soluciones en la dupla de suplentes conformada por Payton Pritchard y Robert Williams. Todo cambió cuando Facundo se repuso y metió cinco puntos seguidos (un doble y un triple) para que Denver vuelva a acercarse en el marcador (54-59).

En el segundo tiempo Campazzo continuó teniendo impacto, pero Boston siguió castigando de la mano de Jaylen Brown y Jayson Tatum, quienes castigaron constantemente a la defensa de Denver con triples y ataques al aro. Al final, poco pudieron hacer los Nuggets que, con ausencias, no estuvieron a la altura de las circunstancias (99-112).

El análisis de “Facu”

Tras el encuentro, Campazzo fue parte de la conferencia de prensa de carácter virtual, en la que explicó que “me sentí muy cómodo y con confianza. Todo se debe a mis entrenadores y compañeros que me dejan jugar como en mis equipos anteriores. Quiero adaptarme a ellos, no es fácil pero lo estoy consiguiendo gracias a ellos”.

Asimismo, se refirió a las dos figuras de su equipo, sus compañeros Nikola Jokic y Murray: “es genial. Está jugando como un MVP ahora mismo, ayudando al equipo a ganar. Hace a sus compañeros mejores. Es un ganador. Tenemos un plantel talentoso. Él y Jamal son nuestros líderes”.

“En lo personal intento estar tranquilo y cumplir mi trabajo. Hacer jugar cuando me toca tener la pelota. Tenemos talento en cuanto a los grandes y pequeños. Cualquiera puede subir la pelota. Debemos aprovechar esa variedad ofensiva que tenemos y mejorar en defensa. Cuando lo logramos podemos ser un equipo muy difícil. Tengo que jugar siendo Facundo Campazzo”, sumó.