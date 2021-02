Turismo: Confirmado, el 2020 fue “el peor año de la historia”

La Organización Mundial del Turismo (OMT) calificó al 2020 como “el peor año de la historia del turismo”, debido a que los destinos de todo el mundo recibieron mil millones de viajeros menos que el año anterior, con una caída del 74%, según la actualización del Barómetro que difundió este jueves ese organismo de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la última actualización del informe, el desplome de los viajes internacionales representa pérdidas estimadas en 1,3 billones de dólares en ingresos de exportación, una cifra que multiplica por más de once las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009.

Asimismo, la crisis puso en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas.

Barómetro OMT

El Barómetro OMT del Turismo Mundial monitorea las tendencias del turismo a corto plazo de manera regular para proporcionar a las partes interesadas un análisis actualizado sobre el turismo internacional.

El informe se publica cuatro veces al año e incluye un análisis de los datos más recientes sobre destinos turísticos (turismo receptor) y mercados emisores (turismo emisor).

También incluye un Índice de Confianza basado en la encuesta del Panel de Expertos en Turismo de la OMT, que proporciona una evaluación del desempeño reciente y las perspectivas a corto plazo del turismo internacional.

Lo que falta

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó que “se ha hecho mucho por lograr que los viajes internacionales sean seguros, pero somos conscientes de que la crisis está aún lejos de haber terminado”.

Agregó que “la armonización, la coordinación y la digitalización de las medidas de reducción del riesgo de propagación de la Covid-19 en relación de los viajes, son la base imprescindible para promover unos viajes seguros y preparar la recuperación del turismo tan pronto como las condiciones lo permitan”.

En Índice de Confianza muestra cierta cautela en cuanto a las perspectivas de recuperación para 2021, donde se cita que en la última encuesta entre el grupo de expertos de la OMT, el 45% de prevé un mejor panorama en 2021 que en 2020, mientras que el 25% espera un comportamiento similar y el 30% prevé un empeoramiento de los resultados en 2021.

En cuanto a las perspectivas generales de repunte para este año, el 50%de los encuestados no cree que el mismo se produzca hasta 2022, frente al 21% que expresaba esa opinión en octubre de 2020.

La otra mitad de los encuestados todavía ve un repunte potencial en 2021, aunque las expectativas son inferiores a las de la encuesta de octubre de 2020, en la que el 79% esperaba la recuperación en 2021.

Asimismo, el grupo de expertos de la OMT prevé un incremento de la demanda de actividades turísticas de naturaleza y aire libre, con un creciente interés por el turismo interno y las experiencias de “viajes lentos”.

A más largo plazo, la mayoría de los expertos no prevé un retorno a los niveles prepandémicos antes de 2023.

De hecho, el 43% de los encuestados apuntan a 2023, mientras que el 41% cree que no se recuperarán los niveles de 2019 hasta 2024 o incluso después.

Los escenarios ampliados para 2021-2024 de la OMT indican que el turismo internacional podría tardar entre dos años y medio y cuatro en volver a los niveles de 2019.

En cuanto a la afectación por regiones, Asia y el Pacífico (-84%), que fue la primera región en sufrir los efectos de la pandemia y una de las que mantiene las restricciones de viaje más estrictas, registró el mayor descenso de las llegadas en 2020 (300 millones menos), mientras que en Oriente Medio y África se registró una caída del 75%, respectivamente.

Europa tuvo un descenso del número de llegadas del 70%, a pesar de un pequeño y breve repunte en el verano de 2020, y fue la región que sufrió la mayor caída en términos absolutos, con una disminución de más de 500 millones de turistas en 2020.

Por último, las Américas registraron una caída del 69% en las llegadas internacionales, con resultados ligeramente mejores en el último trimestre del año.