Se huele la intervención

Este viernes, trabajadores de Servicoop, afiliados a Luz y Fuerza iniciaron una retención de servicios en reclamo por el pago de sus haberes. El Consejo de Administración de Servicoop encendió el alerta entre los trabajadores al anunciar que no estaría en condiciones de pagar los sueldos. Desde hace tiempo los administradores de la entidad afirman que está siendo sometidos a un “ahogo financiero” por la falta de actualización de tarifa. Sin embargo, el problema de fondo parece más grave ya que no han hecho más que endeudarse, y ahora lo que recaudan no alcanzaría ni para sueldos. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que tendrán que rendir cuenta a los socios. Los Consejeros mientras tanto, solo intentan salir corriendo sin más explicaciones. Un corte masivo de energía solo sumó malestar a la situación, y no se descarta que sea la antesala de una intervención.