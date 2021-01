Sastre tildó de irresponsables a dirigentes de Servicoop y no descartó una intervención

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, volvió a manifestarse al respecto de la situación de Servicoop, lanzando duros cuestionamientos contra quienes están administrando actualmente a la Cooperativa de servicios públicos de la ciudad del Golfo.

En primer lugar, el jefe comunal apuntó que “es un tema recurrente y esperaba empezar este año sin tener que hablar de la situación de la Cooperativa. Indudablemente, siguen haciendo el juego, la cual, con muy buen tino, van a optar por no aceptarla. Por si fuera poco, querían sacarse un lazo de encima hablando de un ahogo financiero cuando ni siquiera sus propios concejales han acompañado la postura que tenían desde la dirección de Servicoop”.

Sastre también cuestionó que “es tan grande la mentira que han llevado adelante durante este lapso de conducción que ni siquiera han ingresado el pedido de aumento al Concejo Deliberante. Entonces, es una mentira más que hay que agregarle a todas las que han llevado adelante desde que se quisieron postular para conducir los destinos, porque indudablemente llegaron a la conducción mintiendo de una manera estrepitosa, prometiendo cosas que eran imposibles”.

“Hoy quieren despegarse del caos que han llevado a la situación económica y financiera de la Cooperativa mintiendo como es su costumbre, hablando de un ahogo financiero cuando ellos mismos habían ofrecido gobernar sin ningún aumento de tarifas”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones, dijo: “Esperemos, no es esto un juego como lo han tomado desde el principio. Han llegado a la Cooperativa mintiendo y desbancando en su momento, como su referente decía, a los ‘poderosos’. Dijeron que no se podía gobernar mediante tarifa y aumentos permanentemente, las unidades de negocios. Después empezaron a hacer un circulo de rotación de autoridades dentro de la Cooperativa, ahora vuelven a renunciar”.

Por último, lanzó: “Hay que terminar con esto definitivamente, pero no se van a ir de la Cooperativa sin antes que rendir cuentas de todo lo que hicieron”.

“Manga de irresponsables”

En cuanto a la posibilidad de que el oficialismo acompañe un posible pedido para aumentar tarifas, Sastre remarcó que “nosotros siempre hemos acompañado la situación y viendo la realidad que vive la economía del país. Nosotros somos conscientes que hoy nada funciona sin tener aumentos porque la inflación existe, pero no podemos aceptar que hayan jugado como han jugado con la Cooperativa, porque en definitiva es de todos los vecinos y lo que estamos poniendo en riesgo es la prestación de servicios de todos los madrynenses”.

En este sentido apuntó que “que una manga de irresponsables haya hecho lo que hicieron con Servicoop, yo no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista. Yo acá estoy para defender a mis vecinos y hasta el último día lo voy a hacer, y no voy a permitir que ningún irresponsable como ha actuado esta gente haya jugado con el dinero y los servicios de los vecinos”.

Posible intervención

Por último, el jefe comunal se manifestó al respecto de una posible intervención, remarcando que “acá no hay que descartar absolutamente nada. Tenemos que tener en cuenta dos puntos claves: por un lado, los servicios públicos de todos los vecinos, y por otro tener en cuenta también que atrás de la Cooperativa hay un sector muy amplio de trabajadores a los que ni siquiera les están cumpliendo o están poniendo en riesgo el cumplimiento de sus salarios”.

“No van jugar o a seguir jugando presentando una renuncia y disparando como pretenden. Primero deberán rendir cuentas de lo que han hecho y después veremos de qué manera seguimos”, concluyó el Intendente de Puerto Madryn.