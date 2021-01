Marcia Larrauri y Jorge Leyton triunfaron en la primera fecha

Con 50 corredores inscriptos, el pasado domingo se desarrolló la 1era fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike.

El certamen, fue organizado por la Asociación de Ciclismo de Montaña de Comodoro Rivadavia.

El MTB inició el Regional

El Ciclismo de Montaña volvió a la actividad con una formidable competencia efectuada en el circuito ubicado en cercanías del Autódromo General San Martín.

La carrera, que tuvo la inscripción de 50 deportistas y una buena participación de mujeres, contó con la organización de la A.Ci.Mo. y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Por su parte, entre los caballeros Master A, el más veloz fue el esquelense Jorge Leyton con 1hora, 17minutos y 2 segundos en cinco vueltas de competencia. El segundo lugar fue para el local Nicolás Heras (1h18’08») y en la tercera colocación quedó Rodrigo Jara (1h21’14»).

En la categoría Damas A, con un tiempo de 58 minutos y 6 segundos en 3 vueltas, la ganadora fue la comodorense Marcia Larrauri. Mientras que, la segunda en arribar a la meta fue Roxana Uribe (1h07’51») y Carolina Millapi obtuvo el tercer puesto.

«Después de casi un año sin competir, tenemos mucha satisfacción y felicidad por volver. La carrera fue dura, mucho calor y un circuito que, si bien no es muy técnico, tiene una subida constante y duro», comentó Marcia Larrauri tras la victoria.

«La convocatoria fue muy buena, me sorprendió la cantidad de chicas que se anotaron, estoy muy contenta porque se animaron, generalmente no es así y ojalá sigan corriendo», cerró la ganadora de la categoría Damas A.

MTB– Campeonato Regional – 1° Fecha

Clasificación

Damas

Promocionales

1- Cecilia Brites (1h00’25»)

2- Emira Barrientos

Damas A

1- Marcia Larrauri (58’06»)

2- Roxana Uribe (1h07’51»)

3- Carolina Millapi (1h11’17»)

Damas B

1-Claudia Correia (1h08’27»)

Caballeros

Promocionales

1- Ramiro Acosta (42’43»)

2- Gustavo Ingram (45’36»)

3- Diego Goicoechea (47’46»)

Elite

1- Jeremías Páez (1h37’13»)

Juveniles

1- Ignacio Ferreiro (42’28»)

2- Santino Panichini (51’28»)

Master C

1-Ricardo Echeverría (54’14»)

2- Marcelo Cardozo (56’51»)

3- Marcos Lobo (58’51»)

Master B

1- Juan Pereyra (1h19’47»)

2- Miguel Vázquez (1h24’27»)

3- Antonio Pozo (1h31’24»)

Master A

1- Jorge Leyton (1h17’02»)

2- Nicolás Heras (1h18’08»)

3- Rodrigo Jara (1h21’14»)