Maderna le reclamó a Provincia por la falta de políticas productivas

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, encabezó la firma de contratos con distintos comerciantes para generar nuevos puestos de trabajos en la ciudad. Al respecto, remarcó que “la intención es seguir fortaleciendo, sobre todo con el sector privado. Hay que agradecer a las empresas locales que van a estar dando la posibilidad a jóvenes de nuestra ciudad para que tengan la posibilidad de tener su primera práctica laboral”.

“La intención es poder seguir durante todo el año generando estas iniciativas que generen trabajo genuino. Estos jóvenes han hecho muchos cursos dentro de lo que es el esquema municipal y han tenido la posibilidad de capacitarse y hoy tienen su primera posibilidad laboral”, agregó.

Reclamos a Provincia

Al ser consultado sobre los desechos de las empresas vinculadas a la actividad pesquera y el impacto ambiental que genera, el jefe comunal enfatizó que “ese es el reclamo que le hicimos al ministro Eduardo Arzani para que se comprometa con la ciudad de Trelew, porque tenemos la posibilidad de tener más inversiones y seguir avanzando”.

Asimismo, “tenemos un reclamo general de todas las empresas que por cuestiones administrativas o judiciales no lo pueden hacer aquí en Trelew. Cuando dicen de inversión o que hay planes, que hagan un esfuerzo mínimo de destrabar la burocracia”.

“Son cosas que no ayudan. En privado te dicen una cosa los ministros, si no podes que venga un subsecretario porque el Ministerio es grande. Le pueden preguntar a cualquier empresario local lo que implica ir a tirar el residuo pesquero a otra localidad, tienen que comprar los cupones y es una locura”, agregó.

“En la Provincia no lo han demostrado”

Por otra parte, Maderna fue consultado sobre los cortocircuitos entre la Municipalidad de Trelew y el Gobierno Provincial, a lo que respondió: “En algunos aspectos, en otros tenemos muy buena relación. Tenemos que poner en valor lo que necesita la gente, dejar de lado las situaciones particulares”.

“Tenemos una situación delicada desde el punto de vista del empleo y social. Nos tratamos de arreglar como podemos y destacamos cuando se dieron los subsidios a los trabajadores de la construcción y a las cooperativas. Pero con eso no alcanza, porque podemos hacer un trabajo fortalecido mucho más amplio”, sostuvo.

El Intendente de Trelew también se refirió a las últimas declaraciones del ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien había dicho que se debe terminar con los “planeros”. En este sentido, apuntó que “nosotros estamos convencidos con lo que hacemos en la ciudad de Trelew. Capaz que hay algún plan de desarrollo, que en la Provincia no lo han demostrado. Primero se tienen que preocupar por pagar los sueldos y después por el tema de los planes”.