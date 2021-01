Maderna: “Creemos en el proceso de reconstrucción del peronismo”

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, apuesta a una “reconstrucción” del PJ en Chubut, y en ese contexto advierte que es necesario unir fuerzas para consolidar una propuesta electoral sólida cuando llegue el momento de someterse al voto popular.

Consultado sobre su participación dentro de la nueva estructura del Partido Justicialista en Chubut, Maderna ratificó que “tras varias reuniones en lo que implica al orden provincial con Dante Bowen, Ricardo Sastre y otros compañeros y compañeras, nosotros creemos en el proceso de reconstrucción del peronismo y tenemos que ser respetuosos, hay autoridades que marcarán el camino y lo importante es poder sumar”, destacando la necesidad “de un proceso de madurez que implique la búsqueda de consensos para tener un peronismo competitivo como se propuso años atrás, y qué mejor que buscar una unidad que nos permita organizarnos de otra manera”, dijo en declaraciones a LU20.

En cuanto a la disrupción que la nueva estructura generaría en la alianza con el espacio del gobernador Mariano Arcioni, el intendente de Trelew respondió que “estamos en un marco en el que tenemos que plantear cuestiones de madurez: es decir, no poner por debajo los intereses de la gente” y agregó que “lo político pasa a estar en un segundo plano, precisamente porque es un contexto muy complicado y no estamos pensando siquiera en cuestiones electorales, por lo cual hemos tomado la decisión, junto con otros compañeros y compañeras, de seguir en el peronismo; el tiempo irá marcando pero hoy día no podemos hablar de una alianza política-partidaria porque estaríamos contradiciéndonos con lo que se plantea dentro del PJ”.