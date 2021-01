Los medicamentos más utilizados por los argentinos subieron un 46,1% en 2020

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hace relevamientos para analizar cómo evolucionaron los precios de distintos productos, resulta que algunos sufrieron incrementos mayores que el promedio. Tal es el caso de los medicamentos, que tuvieron una variación positiva superior a otros insumos.

En el transcurso del 2020 los remedios subieron un 40% en promedio en todo el territorio nacional. En tanto que aquellos que son más utilizados sufrieron un aumento del 46,1%, según las estadísticas publicadas por el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar).

Solo en diciembre, los medicamentos aumentaron un 4,3% en promedio. Por quinto mes consecutivo, los laboratorios incumplieron un acuerdo «no escrito» que habían consensuado con el Ministerio de Salud, por el cual no podían subir los precios de medicamentos por arriba de la inflación mensual.

La tendencia a aumentar los precios por encima de la inflación general se viene observando desde la última mitad del año. En agosto pasado, los valores de los remedios aumentaron un 4,09% (IPC 2,7%); en septiembre, 3,1% (IPC 2,8%); octubre, 9,68% (IPC 3,8%); noviembre el 4,51% (IPC 3,2%); y como quedó dicho, diciembre fue del 4,3%.

Dispersión por marcas

El relevamiento también indica que hay una gran diferencia entre los precios de medicamentos de distintas marcas con el mismo principio activo.

El costo oscila entre el 62% al 219% para los medicamentos más usados (analgésicos, antihipertensivos, tratamiento de enfermedades cardiovasculares, sedantes, entre otros), muchos de ellos necesarios para tratamientos de enfermedades crónicas de alta incidencia sanitaria, lo que encarece los costos para los pacientes y para la seguridad social.

Aumentos en Chubut

Vale recordar que días atrás Eduardo Molina, presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut, mantuvo una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia en la que remarcó que los aumentos de precios de los medicamentos durante los últimos años “se dieron de una forma ponderada y no uniforme. Acá lo que nosotros estamos viendo es que algunos laboratorios, dentro de esa gama de medicamentos, algunos los aumentan y otros no”.

En tanto que agregó que los precios “se van actualizando y en algunos casos durante los últimos meses van superando la inflación en lo que refiere a aquellos medicamentos que son de consumo más masivo. De todas formas, venían con la pata sobre el freno y un poco atrasados, porque durante varios meses no se les permitió el aumento. Entonces, ahora hubo algunos aumentos que fueron significativos”.

“Hay que tener en cuenta que Argentina no produce drogas, sino que son extranjeras”, agregó el presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut.

Precios uniformes

Molina también precisó que “los precios en Argentina son uniformes en lo que refiere al pago de la Seguridad Social. El precio del medicamento es el mismo desde La Quiaca hasta Ushuaia. Nosotros tenemos el mismo precio de medicamentos en Trelew que en Comodoro y que en Buenos Aires”.

En este sentido, explicó que como las farmacias no son “formadoras de precios”, no pueden estipularse”.

En cuanto al porcentaje estimulado en el que se incrementaron los medicamentos, el titular de la entidad provincial dijo: “Es muy difícil de sacarlo porque capaz que de 30 medicamentos que tiene un laboratorio aumentaron 10 y al otro mes esos quedan congelados y aumentan otros”.