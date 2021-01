La madre de ‘Rony’ pidió que el médico que mató a su hijo no ejerza la profesión

Una multitudinaria movilización se realizó este viernes en la capital provincial bajo la consigna de reclamar el esclarecimiento de la muerte de Ronald Ignacio Lezcano Guerra, el joven de 24 años que lo mató un conductor alcoholizado en cercanías del puente El Elsa, en la madrugada del lunes. La madre de “Rony” encabezó la marcha exigiendo Justicia y planteó que el médico que mató a su hijo, Nicolás Suganuma, cumpla la condena “y no ejerza su profesión porque tiene sus manos manchadas con sangre”, aseveró.

“Que cumpla 25 años de cárcel”

Liliana Guerra, la mamá del joven atropellado el lunes por el médico Nicolás Suganuma dijo que no parará hasta que “cumpla los 25 años en la cárcel como corresponde” y agregó que “nunca podrá ejercer como médico porque sus manos están llenas de sangre”.

La mujer agradeció el gran acompañamiento de los vecinos de Rawson y Trelew que en caravana marcharon desde su vivienda ubicada en el barrio 2 de Abril y terminaron en la zona del Puerto donde Ronald Guerra falleció al instante luego de haber sido despedido de su bicicleta por el golpe que sufrió de un auto cuyo conductor, Nicolás Suganuma tenía 1,22 de alcohol en sangre.

Intentó escaparse

“De aquí Nicolás quiso escaparse y alguien lo siguió y lo trajo de nuevo”, dijo Liliana que lamentó que la familia de Nicolás no le haya dado las condolencias, “me pregunto cómo hubiera sido si la situación si el hecho se presentaba al revés”.

La caravana que contó con unas 300 personas y cientos de autos acompaño a Liliana que se puso al frente sacando fuerzas para alentar a la multitud que marcharon pidiendo justicia.

Por otra parte, recordó que con lo que ganó su hijo en la pesquera le compró regalos a sus hermanos, “se compró su celular y su colchón y quería tener su computadora para poder recibirse de enfermero, además no pudo terminar de hacer los trámites porque quería ser policía y decidió ir a trabar a la pesquera en bicicleta para empezar hacer gimnasia y ponerse en forma para entrar a la fuerza a pesar que la empresa le pagaba el transporte, él era perfecto siempre sacando una sonrisa a los demás, la sociedad se perdió un ser humano hermoso”.

Lamentó que un hijo adinerado de familia acomodada “le quitó la vida a mi hijo y la justicia no hace nada, todo es una mentira, pero no me van a derrotar, yo amaba a mi hijo, pero se murió”.

Indicó que Nicolás Suganuma tendrá toda su vida este remordimiento “porque red social que abra siempre verá mi cara pidiendo justicia”.

“Que Massoni gestione”

Luego de nombrar a los jóvenes de Rawson que murieron por distintos accidentes, Liliana Guerra pidió que todos se unan ante tanta injusticia, “espero que esta información llegue a los medios nacionales para que conozcan lo mal que está que trabaja la justicia en esta provincia”.

Indicó que pedirá a gritos a Massoni que tanto la quiere ayudar “que gestione las luminarias en este sector y que haya un juicio como corresponde para que Nicolás cumpla 25 años de cárcel sin salir como se merece”.

Pedido de luminarias

La municipalidad de Rawson donó un cartel que fue instalado en el lugar del siniestro, “para que el recuerdo de Ronald perdure siempre” dijo Liliana que empezará con una campaña para que en esa ruta que va hacia el Puerto se coloquen luminarias.