La madre de Ronald Guerra anticipó que «pediremos la destitución de la fiscal Gómez»

Liliana Guerra, madre del joven Ronald Guerra quien falleció tras haber sido embestido por un conductor alcoholizado días atrás, se reunió con el intendente de Rawson, Damián Biss, y valoró el compromiso de este último para la colocación de luminarias y la puesta en valor de la ruta donde ocurrió el trágico accidente.

Luminarias en el sitio del siniestro

En diálogo con AzM Radio, Guerra contó que «el Intendente estuvo muy constarnado por la relación ya que nos conocemos y mi hijo realizaba prácticas y actividades con su hija» y destacó que «me dio la gran noticia de que el proyecto de las luces en ese lugar y de la ruta pintada está en camino; no es algo que va a quedar escrito en un papel, y en el momento de la inauguración estaremos presentes».

«Se hará lo imposible»

«Es algo para que esto no vuelva a suceder», planteó la madre de la víctima, quien resaltó que «no todo está en sus manos ya que no todo es ‘la culpa del Intendente’, como se dice; sabemos que la provincia no la está pasando bien económicamente y algunos proyectos no están al alcance, pero se hará hasta lo imposible y si hay que pedir ayuda a Nación, se hará».

«Pediremos la destitución»

Por otra parte, Guerra se refirió a la ratificación, por parte de la fiscal Florencia Gómez, de su decisión de no ordenar la detención de Nicolás Suganuma, el conductor que embistió a su hijo y cuyo test de alcoholemia arrojó 1,22g/l: «Bastante mal me cayó eso. Ella miente en unas declaraciones donde dice que no hay testigos ni cámaras, pero los hay, incluso en el momento del hecho y ya declararon. Y las cámaras ya se confiscaron. Entonces, no puede decir que no hay pruebas porque las hay. Por eso nos vamos a dirigir hacia la Fiscalía para pedir al Consejo de la Magistratura la destitución de la fiscal», mencionó.