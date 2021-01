La CNRT inspeccionó el estado de la terminal de ómnibus de Rawson

El Delegado Regional Chubut de la Comisión Nacional de Regularización del Transporte, Jorge Luis Leiva, visito en la semana los despachos del Secretario de Gobierno, Educación y Seguridad de la ciudad capital Carlos Gazzera, oportunidad en la que se compartió la situación del transporte Interjurisdiccional en la ciudad, su actividad en el mes de diciembre respecto de pasajeros que utilizaron los servicios de la terminal de Rawson tanto para iniciar un viaje o como destino final, como así también la del transporte urbano.

Consultado sobre la aplicación de Protocolos en las terminales de ómnibus, el Delegado Jorge Leiva dijo: «que además de fiscalizar y controlar en todo el territorio del país, las condiciones en la que se realiza el transporte tanto de cargas como de pasajeros la CNRT tiene un papel fundamental en la verificación de la aplicación de los protocolos y la exigencia de su cumplimiento se trate de unidades de transporte o Estaciones terminales de Ómnibus».

«En ese contexto nos hemos acercado a la municipalidad de la Ciudad Capital a ponernos a disposición del intendente Municipal Damián Biss y de todo su equipo de Trabajo, queremos aparte de tener una fuerte presencia en las rutas en materia de controles, sino también acercar al Organismo a los ejecutivos municipales» señalo.

A partir de ese encuentro se planificó un recorrido por la Terminal de Ómnibus a los efectos de verificar in situ la aplicación de los protocolos establecidos para la reactivación del transporte, actividad de la que también participó el director General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte Sr Morales Baeza Jose Miguel, quien brindó en detalle un recorrido por las instalaciones y explicó las medidas establecidas para evitar la circulación del virus COVID-19.

Consultado sobre que se busca con estos recorridos, El Delegado Nacional Jorge Leiva dijo: «Esta ETO tiene una línea nacional que en el mes de diciembre a transportado a casi 400 vecinos, es importante seguir exigiendo y recalcando a la gente que cada uno tiene un responsabilidad primaria en esta pandemia, que es la de cuidarse, mantener la distancia, el uso constante del barbijo en todo momento, no solo arriba de un micro y cargar consigo siempre alcohol en gel, hay que tener en cuenta que estas acciones han pasado a ser parte de la nueva normalidad y solo así vamos a evitar que el virus se contenga y baje el nivel de contagios, tanto aquí en la ciudad de Rawson como en todos lados».

«Desde el día 0 de esta gestión a nivel Nacional, José Arteaga, Director Ejecutivo del Organismo nos solicitó redoblar esfuerzos, acercarnos a los ejecutivos, fortalecer los niveles de controles en pos de lograr un transporte seguro no solo en rutas, sino también en las estaciones Terminales de Ómnibus y en Chubut en esa tarea estamos».