Fontana de Trevelin se recupera tras el aislamiento

Así como tantos clubes de la provincia del Chubut y de la Argentina, el Club Coronel Fontana de Trevelin, transitó una dura situación económica ante la imposibilidad de estar en actividad en la cuarentena decretada ante el avance de la pandemia COVID-19.

Con el paso de los meses y las flexibilizaciones que se hicieron posibles, la institución cordillerana logró recuperarse lentamente y así concretar pago de deudas e incluso la incorporación de nuevas disciplinas deportivas de su cronograma de actividades.

Reinventándose durante la cuarentena y recuperándose para un gran presente

El presidente del Club Coronel Fontana de Trevelin, Alfredo Pelegri, dialogó con AZM Radio Trevelin del Grupo Azul Media 2020 e hizo un balance de lo que fue el pasado año 2020 atravesado por la pandemia COVID-19 y la cuarentena decretada a modo de prevención.

El mandamás de la institución cordillerana, indicó al ser consultado por cómo se transitó los primeros meses de ASPO que “la verdad que fue muy complicado para nuestro club por este tema de la pandemia. Estuvimos tres meses cerrados y el resto que pudimos trabajar, lo hicimos limitado a un 40/50%”.

A lo que agregó con optimismo: “nos hemos reinventado mes a mes, hemos buscado variantes, y gracias Dios hemos podido llevar adelante el club con todas las dificultades que teníamos”.

Pelegri, destacó que “podemos estar al día con los gastos fijos, sueldos, nos pone muy contentos porque pudimos pasar le momento con la institución”.

El presidente de Fontana valoró uno de los objetivos cumplidos junto con su Comisión Directiva, al indicar que “cuando asumimos la gestión nos encontramos con deudas en la institución como deudas de gas y luz y gracias a Dios nos pudimos poner al día y que hasta ahora la podemos llevar al día. Así también una deuda con una empresa de construcciones, que venía de hace 2 años y que la semana pasada pudimos abonarles. Es uno de los objetivos que teníamos como comisión y pudimos lograrlo. Podemos decir que no contamos con deudas grandes”.

Disciplinas en marcha

Incluso, durante este contexto de pandemia y el ASPO y posterior DISPO dictados, Fontana no solo reactivó las actividades del futbol sino que también sumó las disciplinas a sus socios y vecinos: “este año pudimos reactivar la Escuelita de Fútbol infantil con los protocolos que corresponde, pudimos sumar la Escuelita de Básquet. Tenemos yoga, boxeo recreativo, tenis y alguna que otra disciplina”, dijo Pelegri.

A la vez, indicó que “con respecto a los socios estamos contentísimo. Hemos tenido un respaldo de la gente que la verdad no se si no lo esperábamos, pero dieron un crédito con unas campañas que hicimos, campañas sociales, donde nuestro objetivo es que el club lo disfrute el socio. Comenzamos con una campaña con unas 30 personas y hoy estamos legando casi a las 600 personas. Estamos muy contentos porque sentimos que Trevelin está acompañando nuestra gestión y está acompañando al club nuestro”.

A pleno futsal

Fontana, para este verano, sumó una nueva actividad, como lo es el futsal o futbol de salón, lo que permitirá a la institución seguir generando recursos para afrontar no solo estos meses sino también seguir ofreciendo deporte a los locales: “estamos contentos porque como terminábamos las disciplinas en diciembre, debíamos afrontar diciembre y enero. Gracias a Dios nos habilitaron futbol de salón, alquiler de horas, y respetando todos los protocolos que teníamos presentados eso es muy importante porque lo que queremos generar en el club es la seguridad para la gente que se acerca”.

Objetivos 2021

Por último, el presidente del Club Fontana, Alfredo Pelegri aseguró que “tenemos varias cosas prácticamente cerradas, varias disciplinas nuevas como Taekwondo y Gimnasia Artística y algunas más como Danzas. La idea es abracar un gran abanico y la diferente cantidad de gente que asiste al club”.