En Comodoro realizan estudio en acuíferos para sumar reservas de agua

Con el objetivo de compensar la baja de reservas de agua proveniente del acueducto Lago Muster, la problemática de las roturas y mejorar la calidad de consumo del agua potable para todos los comodorenses, desde el área de Obras Públicas se acordó con la SCPL trabajar en un relevamiento de los pozos.

Del recorrido por los acuíferos participaron el secretario coordinador de Gabinete, Gustavo Fita; el subsecretario de Servicios a la comunidad, Eduardo Navarro; y la directora de Obras de infraestructura urbana de la Municipalidad Clarisa Méndez; además de Adrián Rearte, supervisor del área de acuíferos por parte de la SCPL.

En este contexto, el secretario Gustavo Fita manifestó que “recorrimos los pozos en los que se está trabajando con el objetivo de introducir más agua al acueducto. Acordamos un estudio entre el municipio y la SCPL para reactivar entre diez y doce pozos, analizando la calidad del agua para estar seguros que sirve para el consumo. Si ponemos en funcionamiento este total, tendría una capacidad de agua que consume Rada Tilly que son 200 metros cúbicos de agua”.

En esta misma línea, el funcionario enfatizó en las distintas tareas que se están desarrollando e indicó que “queremos comunicarle a la sociedad que tanto el Ejecutivo como la Cooperativa nos estamos ocupando de esta problemática en busca de soluciones que entendemos que no son inmediatas”.

Por otro lado, informó que “el secretario Maximiliano López mantendrá una reunión importante en Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, por el tema del acueducto a fin de seguir gestionando y avanzando en este sentido para evitar lo que nos pasa cada verano”.

Por su parte, Eduardo Navarro, subsecretario de Servicio a la Comunidad expuso que “nos comunicamos con gente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que son quienes hicieron los estudios preliminares para que estos pozos hoy estén en funcionamiento y vamos a hacer uso de esta opción”.

También –continuó- “vamos a gestionar con YPF porque hay algunos pozos que no están tan complicados para activarlos y hacer un trabajo al respecto. Mientras tanto, se harán estudios para evaluar qué obras y servicios técnicos debemos implementar para este proyecto”.

Por consiguiente, la directora de Infraestructura Urbana de la Municipalidad, Clarisa Méndez explicó que “el principal objetivo es aumentar el caudal de agua que el sistema acuífero El Trébol le está proporcionando al sistema global de la ciudad, y con esto la SCPL podría proporcionar 80 metros cúbicos de agua y con los estudios trataríamos de duplicar ese caudal a 160 metros cúbicos reiterando la necesidad de brindar cantidad y calidad”.

El supervisor del área de acuíferos Manantiales Behr y El Trébol por parte de la SCPL, Adrián Rearte, señaló que “estamos repotenciando la zona de los acuíferos y lo hicimos primero trabajamos en un relevamiento de campo donde se hizo la parte eléctrica con los tableros y la línea que alimenta los pozos. Se siguió con el acueducto que no lo teníamos de forma continua y avanzamos con la reparación a fin de colocar los pozos en marcha”.

Para finalizar, Rearte hizo hincapié en la importancia de “evaluar el caudal y que no se derroche el agua en medio de los predios; y que el punto de medición del acueducto El Trébol con el de Sarmiento se encuentre en condiciones porque de ahí tomamos el agua que va hacia los pozos donde nos encontramos con dificultades”, concluyó.