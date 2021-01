“El Verde” regresó a los entrenamientos con grandes objetivos para este 2021

Desde la pasada semana, las categorías Formativas como así también Mayores del básquet del Club de Germinal de Rawson, retomaron sus entrenamientos.

Entre los menores, se entrenan en horarios matutinos, mientras que en la tarde noche lo hacen los mayores, en ambos casos en rama femenina y masculina. Para este 2021, la Coordinación de “la naranja” de la institución capitalina tiene grandes proyectos, como la búsqueda de nuevos talentos en escuelas y barrios, como así también un Plan Altura a nivel local; todo en pos de la masificación de la práctica de este deporte.

Germinal a pleno entrenamiento

Una de las primeras disciplinas deportistas valletanos que comenzó sus entrenamientos este 2021, es el básquetbol del Club Germinal de Rawson: desde la pasada semana, las categorías Formativas y Mayores del “Verde” cumplen con sus entrenamientos de pretemporada, alternando trabajos físicos y técnicos/tácticos en el Gimnasio “Don Luis González”.

El Diario Web, dialogó con el Coordinador del básquet germinalista, el entrenador Facundo Álvarez Ferranti, quien comentó detalles acerca de los primeros entrenamientos del año: “la idea era no dejar pasar mucho tiempo. En el 2020 terminamos el 18 de diciembre, solo porque se venía Navidad y Año Nuevo y era darles descanso. Pero ya sabíamos que el 4 de enero arrancábamos en todas las categorías”.

“Creemos que ya hubo mucho tiempo de descanso en el 2020, en el primer semestre hubo muy poca actividad, rápidamente nos pusimos en marcha. Armamos un nuevo protocolo interno. Antes hacíamos 45 minutos de entrenamientos, ahora estamos haciendo 2 horas, una hora de físico y una de técnica. Un grupo en el gimnasio de musculación y el otro en el de básquet”, detalló el coach.

Potenciar el femenino

El club capitalino es desde hace años uno de los clubes valletanos que apuesta al crecimiento de básquetbol en la rama femenina, sobre lo que Álvarez Ferranti cuenta que “hace años Germinal apuesta al básquet femenino. Es uno de los objetivos del club poder formar toda la rama femenina desde Pre Mini, que en la semana generar espacios de entrenamiento de Pre Mini Femenino, eso va a favorecer que se sumen más nenas”.

Fortalecer las Formativas

En general, Facundo indicó que “por suerte en este inicio comenzamos muy bien en cuanto a cantidad de chicos y chicas. Hay categorías que tenemos que formar de 0, como la U13. En Femenino tenemos 4 jugadoras y 4 de masculino”.

“La idea es fortalecer todo el basquetbol formativo, tanto en rama masculina como femenina”, puntualizó el entrenador, también jugador de la Primera División masculina.

La programación de los entrenamientos en horas de la mañana como así también por la noche, fueron pensando no solo para facilitar el disfrute del verano de sus deportistas, sino también para evitar entrenar con calor y efecto adverso que pueda generar en el basquetbolista: “entrenar por la mañana y entrenar por la noche será pensando en jugadores y jugadoras y en sus familias. Muchos están de vacaciones y llegaron los días de calor, a la gente le encanta disfrutar de la playa. Si definíamos horarios de entrenamientos a las 15 horas, no iban a ir. Optamos en dividir los cinco turnos de entrenamientos del club en tres a la mañana y los otros dos a la noche. Así les queda la tarde libre para hacer playa o ir a pasear. Tampoco está bueno para entrenar con tanto calor, no es bueno para un deportista”.

Generando hábitos saludables

La práctica del deporte genera conductas en el practicante que se adoptarán para su vida cotidiana y durante toda su vida, una de ellas, es la que impulsa el Cuerpo Técnico de entrenadores de Germinal para generar la buena alimentación de sus deportistas: “los chicos y chicas generan ese hábito de levantarse temprano e ir a entrenar. Como entrenamos desde las 10 hs y tenemos 2 horas de práctica, les indicamos que es muy importante el tema del desayuno”. “No hacerlo a las apuradas 9:30 horas, sino que hay que levantarse más temprano, prepararse desde el desayuno, queremos que generan el hábito de alimentarse bien” continuó el entrenador.

“Ser deportista es de las 24 horas. Queremos que descansen porque al otro día tienen que entrenar, que coman bien, que se lleven una fruta al club”, cerró Álvarez Ferranti.

Proyectos

Para este 2021, el básquetbol germinalista apuesta a la masificación de esta disciplina: entre uno de los proyectos, es de la captación de nuevos jugadores y jugadoras en las Escuelas, una vez que las clases vuelvan a dictarse. Asimismo, se panifica visita a merenderos y barrios, para conseguir que allí se conozca la disciplina y que quienes estén interesados en sumarse, sean becados con la práctica de la actividad en el club.

A la vez, se busca el desarrollo de la Escuela Municipal de básquet y que pueda darse en el club “Verde”, como así también se planifica el “Plan Altura” a nivel local, donde los entrenadores germinalistas recorrerán la ciudad capital en búsqueda de potenciales nuevos jugadores y jugadoras de estatura alta y que puedan sumarse a la práctica.