“El Verde” implementa su Plan Altura

En búsqueda de nuevos talentos para el básquetbol, el Club Germinal de Rawson, lanzó oficialmente su “Plan de Altura”.

El mismo, consiste en la convocatoria a jugadoras y jugadores con cualidades físicas, en edad y altura, para incorporarse a la práctica de la disciplina.

En pos de nuevos talentos germinalistas

Luego de iniciar sus entrenamientos en la primera semana de enero, el básquetbol del Club Germinal de Rawson, implementa una nueva actividad en pos del crecimiento de la práctica de la disciplina, como lo es su denominado “Plan de altura”.

Según indicaron desde el Departamento de Basquetbol del “Verde”, el objetivo de 3este programa, es el de reclutar potenciales nuevos jugadores y nuevas jugadoras, que cuentan con cualidades físicas para la práctica de este deporte.

Este programa busca jóvenes que cumplan con la media de altura especificada para cada edad, en la ciudad de Rawson y alrededores; en el que se destaca, a la vez, que no es condición limitante que hayan jugado al básquet o no, sino que pueden sumarse quienes no hayan practicado el deporte de “la naranja”.

En caso de cumplir con la talla correspondiente a la edad, el joven será becado/a por un año para jugar al básquet en la institución capitalina.

Dentro del club se llevará a cabo un trabajo integral para el desarrollo del jugador, en donde se abordarán los aspectos físicos, motrices, nutricionales y por supuesto técnicos y tácticos propios del deporte.