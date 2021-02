“El Depo” cayó ante Maipú y ahora buscará el tercer ascenso

Por 2 a 0, el Deportivo Madryn cayó este domingo en condición de visitante ante Deportivo Maipú de Mendoza por el Ascenso 2 del Torneo Federal A.

De esta forma, “El Cruzado” se quedó con el pasaje a la Primera Nacional. En tanto, “El Depo” jugará el próximo jueves ante San Telmo, por el tercer cupo a la segunda divisional del futbol argentino.

Perdió Madryn pero le queda una oportunidad más

En un encuentro en el cual lejos estuvo de su mejor producción futbolística, el Deportivo Madryn perdió este domingo en la tarde ante Deportivo Maipú en Mendoza, en el cotejo por la Final del Reducido por el Ascenso 2 del Torneo Federal A hacia la Primera Nacional.

Los mendocinos, se quedaron con el partido por 2 a 0, gracias a los goles anotados por Veleiz y Persia, durante el primer tiempo, marcador que supo sostener en el complemento y que, “El Depo” no pudo quebrar.

Con “El Cruzado” ascendido a la Primera Nacional tras este triunfo, “El Aurinegro” irá en búsqueda de la tercera chance que se otorga como ascenso, ya que jugará ante San Telmo, proveniente de la B Metropolitana, el próximo día jueves.

Maipú rápido en ventaja

En cuanto a lo que fue el desarrollo del cotejo, Deportivo Maipú se puso rápidamente en ventaja en el anotador, ya que a los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Veliez anotó el 1 a 0 y rompió el cero en el arco defendido por Pablo Lencina.

Minutos después, a los 25´, tras un error en la salida del capitán “Aurinegro” Fabricio Elgorriaga, lo aprovechó quien lo presionaba, el delantero Matías Persia, quien ante el golero Lencina, definió para el 2 a 0 que sería definitivo.

Madryn no tuvo durante la primera parte respuestas para imponerse desde lo futbolístico ante su par de mendocino; mientras que en el complemento, buscó a través de variantes, con los ingresos de Franco Niell primero y con José Michelena después más Nicolás Capellino luego, poder generar peligro en el área rival. No hubo claridad para la generación de llegadas ni tampoco eficacia para definir en las aproximaciones.

Fue caída del “Depo” por 2 a 0; pero esto no aminora los sueños y objetivos del equipo comandado por Ricardo Pancaldo (ausente en este partido por una cuestión de salud), ya que jugará por el tercer ascenso ante el perdedor del segundo ascenso de la Primera B Metropolitana.

El jueves en Newell´s

Ahora, tras caer por el Ascenso 2, el Deportivo Madryn deberá cambiar el chip y enfocarse en la próxima oportunidad que disputará: el tercer cupo a la Primera Nacional, que dirimirá ante San Telmo, que viene de perder en la definición por la Primera B Metropolitana.

Este encuentro entre “Aurinegros” y “el Candombero” se jugará el próximo jueves, desde las 21:30 horas en el Estadio “Coloso Marcelo Bielsa” de Newell´s Old Boys en Rosario.