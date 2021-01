Denuncian a Victoria Donda por ofrecerle un plan a su empleada doméstica

Osvaldo Barsanti, abogado de la empleada doméstica de Victoria Donda, denunció que la funcionaria le ofreció a su representada un contrato en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa. «Le iniciamos una demanda penal y otra en el fuero laboral», por delitos contra el Estado y contra la empleada, dijo el abogado de Arminda Banda Oxa quien trabajaba en la casa de Donda.

“Arminda tiene 62 años, es de origen boliviano y hace 14 o 15 años que trabajaba con Victoria Donda, la titular del INADI. De esos 14 años, 10 estuvo totalmente en negro y los últimos tres o cuatro años estuvo parcialmente registrada, es decir que estaba registrada con un salario menor al que correspondía», dijo el abogado Barsanti.

Y agregó: «Cuando empezó a analizar la posibilidad de jubilarse, inició una charla informal con Victoria (Donda) por las deficiencias registrales y porque durante la pandemia Victoria no se hizo cargo de los salarios, como establecía el Gobierno nacional. Victoria no le pagó, pero ante los reclamos le pagó en cuentagotas, y luego le contestó con ofrecimiento de planes o contrataciones en el INADI, a cambio de su renuncia, es decir, no hacerse cargo de sus obligaciones como empleadora sino trasladarle ese costo al Estado nacional», dijo el abogado Barsanti, entrevistado esta mañana en Radio Rivadavia.