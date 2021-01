Comerciantes de Rawson se oponen al aumento de la factura de luz

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Rawson, Miguel Larrauri dijo que no está de acuerdo con el aumento de tarifas que solicita la Cooperativa, “porque no es el momento, el privado viene sostenido el sistema productivo de la provincia y no da para más”.

Por otro lado, agregó que no se debe llegar a lo que sucede en Servicoop de Puerto Madryn “que por hacer demagogia hoy no pueden ni pagar los sueldos, pero hay que seguir analizándolo”.

Indicó que un comerciante medio paga unos 30 mil pesos de la boleta de luz y con este aumento se iría a casi 70 mil pesos, “y es un golpe al bolsillo porque todo ha subido como la nafta, TV, telefonía y la cooperativa no puede quedar exenta”.

Larrauri sostuvo que la entidad necesita tarifas “pero hay que discutir el porcentaje” y espera que las denuncias que hizo el consejero Néstor Feu se aclaren en la justicia o en algún lugar.

En condición de síndico de la Cooperativa, Larrauri reconoció que hizo varios pedidos de informes “pero no hemos visto irregularidades, la sociedad también está cansada de tantas denuncias”.

Sobre la compra directa por parte del Consejo de Administración que permite hacerlo por 12 millones de pesos dijo que es una realidad que se aprobó por mayoría, “aunque después habría que ver los números”.