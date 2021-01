Brown inicia este jueves una nueva pretemporada

Este jueves por la mañana, desde las 9 horas, Guillermo Brown iniciará con sus trabajos de pretemporada de cara al próximo Torneo de la Primera Nacional.

El plantel de Guillermo Brown comenzará este jueves con sus trabajos de pretemporada de cara a la venidera Temporada del Torneo de la Primera Nacional que, si bien aún no tiene fecha de inicio confirmada, se estima que seria sobre fines del mes de febrero.

En dialogo con El Diario Web, el DT browniano Marcelo Broggi, comentó que “vamos a comenzar el jueves con las mediciones, para ver cómo llegan los jugadores. Esta primera semana será para medir su peso, la parte de salto, como están de fuerza. Todas evaluaciones para ver como comenzamos y que van necesitando”.

Consultado por como desarrollarán la pretemporada, explicó Broggi que “la semana que viene vamos a ver. Donde la vamos a hacer, si la vamos a hacer en el club. La semana siguiente tendremos un panorama mejor”.

A lo que sumó con total responsabilidad que “viajar a otro lado es complejo, por los grupos, por los contagios, por la burbuja que hay que armar, por los gastos que tendría el club. Estamos viendo si conviene o no. Si conseguimos un lugar acá. Si conseguimos un campo más como para trasladarnos y ver de qué forma”.

“Lo ideal sería hacer la pretemporada en otro lugar, si es que el club tiene la posibilidad desde lo económico. Pero es complejo por el tema de los contagios del virus. Se hace medio raro esta situación. Buscaremos la mejor forma para darle el mejor entrenamiento posible a los chicos”, aseguró.

Broggi, comentó con respecto al Torneo que “todavía no tenemos ningún dato, lo que comenzaría fines de febrero. Quizás Primera empiece a mediados de febrero y nosotros podamos comenzar tipo 20 de febrero o a fines. Pero no hay una fecha exacta. Queremos comenzar ahora por las dudas de que el campeonato este estipulado para esa fecha. Queremos tener unas 4/5 semanas de entrenamiento”.

¿Refuerzos? Tema a evaluar, donde ya es baja Méndez

Sobre refuerzos, si es que se analizan cumplir con contrataciones o si se continuará apostando al plantel que disputó la Temporada que está finalizando como así también a los juveniles de la institución, Marcelo Broggi indicó que “vamos a hablar con la Comisión para ver si vamos a incorporar algún jugador más o nos quedamos con los chicos. Vamos a ver que tiene pensado la Comisión, sobre todo en lo económico. La semana entrante vamos a ver cómo piensan ellos desenvolverse con el tema de los refuerzos”.

La semana pasada, rescindió su vínculo con Brown el delantero Abel Méndez, ya que recibió una oferta para continuar su carrera en el exterior. El entrenador de “la Banda” con respecto a ello, aseguró que “se fue Abel (Méndez), ahí vamos a necesitar reemplazarlo. Pero todo quedará en manos de la Comisión y ver si sumamos o nos quedamos con los chicos que conformaron el plantel”.

La necesidad de sumar uno por línea

“Si nos ponemos a pensar, nos falta por lo menos un arquero más, tenemos a Agüero y a Guarracino más Santiago que juega la Liga local, necesitamos uno más. Es un puesto que necesitamos reforzar. También necesitamos un zaguero central, un volante de juego, y un delantero”, destacó; valorando a la vez que “si uno puede agregarle a este plantel, plagado de jóvenes y que es muy bueno, a mí me gusta mucho cuidar el patrimonio de los clubes, son el futuro, ver que herramientas les podemos dar a esos chicos para que sigan creciendo, si se pueden sostener los chicos, eso es muy bueno”

“Será Torneo largo, donde esos tres o cuatro futbolistas con un poco más de trayectoria porque serán más partidos, más viajes. Tendrían más experiencia y eso es bueno. Son puntos a tener en cuenta”, concluyó el entrenador de Guillermo Brown, Marcelo Broggi.

