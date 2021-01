Biss dijo que asumirá el costo político de aumentar las tarifas de la Cooperativa

El intendente de Rawson, Damián Biss, consideró que desde la Cooperativa están planteando mal el pedido de incremento tarifario “porque el aumento solicitado era del 160% y considero que con el 72% para todo el año no es demasiado porque desde hace cuatro años no hay aumentos y los servicios se siguen prestando”.

Biss agregó que sin actualizar las tarifas es imposible que la ciudad crezca, aunque la cooperativa debería buscar otras alternativas y ofrecer servicios de internet o gas para que recaude por otras vías.

Con relación a la suspensión de audiencia pública por el incremento de tarifas que se canceló por un pedido expreso de la Cooperativa, explicó que “el consejero Néstor Feu pidió no dar el aumento y planteó irregularidades, pero como decidió no participar no tenía sentido que se hiciera la reunión porque la idea era buscar soluciones”.

Biss consideró “irresponsable” presentar un escrito y luego no querer dar la cara, “es la primera vez que observo que un consejero como parte integrante de la entidad se opone a un aumento de tarifas”.

“Pagaré el costo político”

Biss expresó que hay sectores políticos que no interpretan el momento que está atravesando la ciudad e interponen políticas partidarias antes del bienestar general, “nosotros debemos resolver los problemas históricos, las tarifas están atrasadas desde hace muchos años y estoy dispuesto a pagar el costo político, pero soy consciente que debemos avanzar para que la ciudad crezca”.

Con relación a la deuda que mantiene la entidad con Cammesa explicó que para la renegociación piden mantener el corriente y para garantizarlo hay que reestructurar la tarifa.

“Palos en la rueda”

Ante el reclamo del sector comercial, el intendente lo reconoce, “es atendible pero así como aumenta la nafta, la carne, la ropa, no podemos pensar que los servicios no tengan incrementos y el debate lo íbamos hacer a comienzo de la gestión pero decidimos postergarlo por la pandemia, ahora es el momento de discutirlo”.

Agregó que le exigieron a la cooperativa que invierta y para que esto suceda debe afrontar la realidad”.

Insistió que si se quiere que la ciudad crezca “debemos tomar estas decisiones, Griffiths es justicialista y yo radical, pero hemos decidido trabajar en conjunto, el resto que no acompañan son los que ponen palos en la rueda y los que han llevado al retroceso de la ciudad como los concejales Lorena Marín, Maximiliano Vega y Néstor Feu”.