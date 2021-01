Advierten que Trelew es una ciudad de “regenteo” de trata de personas

La Municipalidad de Trelew a través de la oficina de Prevención y Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, lanzó una nueva campaña de concientización denominada ‘Yo no trato con la trata’. Este miércoles, se realizó la primera actividad territorial de la oficina municipal en la Terminal de Ómnibus de Trelew con el fin de concientizar y sensibilizar sobre la problemática. Las capacitaciones serán destinadas a distintas organizaciones civiles y al personal municipal en su totalidad, extendiéndose el mes de enero.

En la campaña Yo no Trato con la Trata se distribuirá material informativo sobre la oficina municipal y obleas del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de personas. Además, otro de los objetivos es dar a conocer la línea nacional 145, disponible las 24 horas los 365 días del año, creada para recibir información, solicitar asistencia y denunciar de manera anónima casos de trata.

Miriam Vázquez responsable de la oficina de Prevención y Lucha contra la Trata dependiente de la Coordinación de Políticas Públicas y Promoción Social; informó que la capacitación consiste en “publicitar la línea 145 que es la línea de denuncia de explotación y trata de personas, ya que no puede ser que en dos años no se haya denunciado ni un caso en la ciudad. Esta actividad la llevamos a cabo con el Comité de lucha a nivel nacional la cual está a cargo de Silvia Pessi y con el acompañamiento de la Dirección Provincial. Haremos actividades territoriales en todo el mes y se decidió comenzar en la terminal por ser el lugar, al igual que el aeropuerto, donde se regentea gente, esto quiere decir tomar a la víctima y llevarla para su traslado y desaparición”.

En el día de hoy se realizó una breve charla de informativa al personal de la Terminal de Ómnibus respecto a cómo realizar las denuncias a la línea 145. Luego se trabajará con el personal y los funcionarios para que sepan cómo se detecta sensorialmente una víctima, como se efectúan los traslados y cuando los documentos son trucados, para lograr una detención.

Además, Vázquez hizo hincapié en que “Trelew antes era una ciudad de paso únicamente teníamos algunas tratadas por el sistema prostituyente, hoy es una ciudad de regenteo, acá desaparecen niñas, niños, chicas y chicos a diario sin saber a dónde van y lamentablemente las denuncias no se realizan. El compromiso del Intendente este año con dicho tema para quienes venimos trabajando con la temática es sumamente importante”. Por último, aseguró que los y las funcionarias deberán estar informados sobre trata, explotación laboral, prostitución y violencia de género.

Asimismo, Aldo Amado responsable de Terminal y Aeropuerto municipal, afirmó que es necesaria una capacitación de este tipo para el personal de la Terminal de Ómnibus en su totalidad y que la misma tenga una mayor llegada a la sociedad.