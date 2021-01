Todo lo malo del año en una sola nota

Aunque muchos piensan que el 1 de enero de 2020 marcó el comienzo de una nueva década (ya que técnicamente, la década inicia en 2021) muchos miraron con optimismo y como una oportunidad para una nueva vida.

Ahora, sobre el final del mismo, muchos se preguntan si este año podría ser peor y si lo que ha pasado hasta ahora podría ser un indicador premonitorio de lo que está por venir.

El año que dejará una mancha en el resto de nuestras vidas, incluso si es para mejorar. El de una serie de acontecimientos desafortunados como la muerte de Diego Maradona que paralizo a Argentina y afecto a muchos fanáticos alrededor del mundo. Los incendios forestales que asolaron el interior de Australia y el derribo accidental de un avión de pasajeros ucraniano, en el que murieron 176 personas, en el marco de una serie de actos de represalia en medio de las crecientes tensiones entre el Irán y los Estados Unidos, fueron algunos de los acontecimientos que estremecieron al mundo a principios de este año.

1. La Pandemia del Coronavirus

El brote de coronavirus, o COVID-19, es una calamidad del año 2020 que ha causado un

importante sufrimiento humano y una gran perturbación económica mundial.

El brote se identificó por primera vez en Wuhan, una ciudad de la provincia china de Hubei, en

diciembre de 2019, y la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como una pandemia el

11 de marzo. Hasta el 21 de marzo se habían notificado más de 276.000 casos de COVID-19 en

más de 180 países y territorios, lo que había provocado más de 11.400 muertes y 90.000

recuperaciones. El año cierra con más de 80 millones de infectados y cerca de 2 millones de

fallecidos.

2. Incendios forestales en Australia

La temporada de incendios forestales de Australia de 2019 a 2020, conocida como el verano

negro, comenzó con varios incendios graves e incontrolados en junio de 2019, principalmente

en el sudeste del país. Los incendios, que alcanzaron su punto máximo en diciembre y enero,

han sido desde entonces contenidos y extinguidos.

Más de la mitad de todos los australianos se han visto directamente afectados por la crisis de

los incendios forestales, incluidos millones de personas cuya salud se ha visto afectada.

3. Accidente de un avión de pasajeros ucraniano en Irán

El comienzo del año también fue testigo de una dramática escalada en las hostilidades entre

los Estados Unidos e Irán, después de que un ataque de drones estadounidenses matara al

más notorio espía de Irán, el comandante del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos,

Qassem Soleimani.

Esto culminó con el derribo «involuntario» del avión ucraniano que se estrelló, matando a los

176 que iban a bordo. El avión fue derribado horas después de que el Irán lanzara un ataque

con misiles balísticos contra dos bases militares que albergaban a tropas estadounidenses en el

Iraq como represalia por la muerte de Soleimani.

«La República Islámica de Irán lamenta profundamente este desastroso error», escribió el

Presidente iraní Hassan Rouhani, ofreciendo sus condolencias y diciendo que las

investigaciones siguen identificando y procesando esta «gran tragedia y error imperdonable».

4- La muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

El 26 de enero, Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA,

murió a los 41 años en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles junto con su hija de

13 años y otras siete personas a bordo.

Los medios de comunicación locales informaron de que Bryant y sus compañeros de viaje se

dirigían a una academia deportiva en la cercana ciudad de Thousand Oaks (California), donde

iba a entrenar al equipo de baloncesto de su hija en un torneo juvenil.

5- Los disturbios en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd

George Floyd, un afroamericano de 46 años, murió en Minneapolis mientras era retenido por

la policía de forma violenta. Un video publicado en las redes sociales muestra a un oficial

arrodillado sobre el cuello de Floyd mientras este jadeaba para respirar, George Floyd murió

horas después en el hospital y fue entonces cuando las protestas empezaron en todo Estados

Unidos.

Desde entonces, cuatro policías han sido despedidos, y la Oficina Federal de Investigación (FBI)

ha sido llamada para llevar a cabo una investigación federal sobre los derechos civiles. El oficial

que lo inmovilizó en el suelo, Derek Chauvin, ha sido acusado de asesinato en tercer grado.

La muerte ha desencadenado violentos disturbios en Minneapolis, que han llevado a la

declaración del estado de emergencia en tiempo de paz en el estado de Minnesota, así como a

la activación de su Guardia Nacional. También se han producido protestas en otras partes de

los EE.UU., incluyendo California, Nueva York, Ohio y Colorado.

El incidente puso una vez más de manifiesto la preocupación por el sesgo de las fuerzas del

orden contra la minoría afroamericana, y la muerte de Floyd se citó como el incidente más

reciente de brutalidad policial por motivos raciales.

La muerte de George Floyd

Floyd, residente de Minnesota, fue arrestado después de ser acusado de usar un billete falso

de 20 dólares en una tienda local. Según la policía, Floyd «se resistió físicamente» al arresto

después de que se le dijera que saliera de su coche, afirmación que fue desmentida por las

imágenes de un teléfono móvil grabadas por varios transeúntes. Un agente de policía de raza

blanca procedió a retener a Floyd y se arrodilló sobre su cuello durante al menos siete minutos

a pesar de que el hombre de 46 años jadeaba para respirar y decía repetidamente «no puedo

respirar». El oficial permaneció en esa posición incluso después de que Floyd quedara

inconsciente. Su cuerpo, que no respondía, fue llevado a un hospital, donde fue declarado

muerto.

El capítulo local de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) llamó

al incidente «linchamiento público sin cuerda».

6- Se posponen las Olimpiadas

Uno de los eventos deportivos más esperados del año, los Juegos Olímpicos de Verano de

2020, fue oficialmente pospuesto el 24 de marzo debido a la pandemia de coronavirus. Las

Olimpiadas se celebraron a finales de julio de este año en Tokio, Japón.

El Comité Olímpico Internacional anunció más tarde que el evento se pospondrá hasta el 23 de

julio de 2021.

7- La muerte de Pantera Negra

El actor estadounidense Chadwick Boseman, más conocido por interpretar a Pantera Negra en

la exitosa franquicia de superhéroes Marvel, ha muerto de cáncer a los 43 años.

Murió en su casa de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, según una declaración

publicada en los medios de comunicación social.

A Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años, pero no había hecho pública la

información.

La noticia ha dejado atónitos a los fans y al mundo del cine. El director de Get Out, Jordan

Peele, dijo que fue «un golpe aplastante».

«Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo, y te trajo muchas de las

películas que tanto te han llegado a querer», dijo su familia en el comunicado.

«From Marshall to Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varias más –

todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia. Fue un honor

para su carrera dar vida al Rey T’Challa en Black Panther.»

8- La segunda ola del Coronavirus

Los países de toda Europa están viendo un resurgimiento de los casos de COVID-19 después de

frenar con éxito los brotes a principios de año.

La gran mayoría de los países están declarando más casos cada día ahora que durante la

primera ola a principios de este año.

9- Donald Trump dice que las elecciones fueron un fraude

Ha pasado ya un tiempo desde que las urnas cerraron el día de las elecciones, y unos días

desde que el presidente electo Joe Biden fue declarado ganador de la carrera presidencial de

2020, y, aun así, el presidente Donald Trump no ha aceptado los resultados de la elección.

Lo que Trump ha hecho es continuar duplicando sus afirmaciones de que la elección de este

año fue «amañada» y que hubo cantidades masivas de fraude electoral en todo el país que le

costaron su victoria.

No hay nada de cierto en las afirmaciones de que hubo un fraude electoral generalizado en las

elecciones, pero la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano están llevando a cabo

demandas en varios estados afirmando que sí lo hubo. A pesar de sus quejas, no han

proporcionado ninguna prueba de fraude ni han corroborado ninguna de las afirmaciones del

presidente.

10-La muerte de Diego Maradona

Diego Maradona, el argentino que se convirtió en un héroe nacional como uno de los mejores

jugadores de fútbol, actuando con una astucia pícara y un control extravagante mientras

llevaba una vida personal plagada de abuso de drogas y alcohol y problemas de salud, murió el

miércoles en Tigre, Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 60 años.

La noticia de la muerte provocó un gran luto, convirtiéndose prácticamente en el único tema

de conversación. Tal fue su estatura – en 2000, la FIFA, el organismo rector del fútbol, lo votó a

él y a Pelé de Brasil como los dos mejores jugadores del deporte – que el gobierno declaró tres

días de luto nacional.

A los pies de Maradona, el balón parecía obedecer sus órdenes como una mascota. (Se decía

que hacía con una naranja lo que otros sólo podían hacer con un balón.) Y jugaba con una

especie de camuflaje brillante, parecía estar somnoliento durante largos tramos antes de

imponerse en momentos urgentes con un regate hipnótico, un pase asombroso o un disparo

apuñalado.

Vistiendo la tradicional camiseta número 10 de un director de juego, Maradona llevó a la

Argentina al campeonato mundial de fútbol en 1986, marcando uno de los goles más

controvertidos del juego y uno de los más celebrados en el lapso de cuatro minutos durante

los cuartos de final contra Inglaterra.

Toda la fama y la infamia que acompañaron su carrera y su vida se vieron reflejadas en ese

partido de cuartos de final, el 22 de junio de 1986, cuando Argentina se enfrentó a Inglaterra

en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La tensión de la guerra de las Malvinas entre los

dos países, cuatro años antes, aún perduraba.