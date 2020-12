Piden abrir sumario por las designaciones de Di Perna y Menchi en la UDCh

El Fiscal Anticorrupción, Guillermo Hansen, solicitó remitir las actuaciones a la Universidad del Chubut a los fines que se sustancie el sumario administrativo a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el nombramiento a las autoridades de la institución educativa.

Anticorrupción se excusó de pronunciarse sobre la cuestión de fondo al señalar que no puede suplir las funciones que le competen a los distintos órganos que componen la Universidad, aun cuando se sustenta con aportes del Estado Provincial, por lo que se limitó a girar las actuaciones a la misma institución sugiriendo que se abra un sumario administrativo.

La denuncia había sido formulada por Cesar Peralta y Marcos Ramos Velázquez en carácter de miembros de la Asamblea Universitaria de la Universidad de Chubut en la que cuestionan la designación de Graciela Di Perna como rectora y Cristian Fernando Menchi como docente de esa casa de Altos Estudios.

Denuncian concretamente que luego de la renuncia del ex Rector Juan Irusta se modificó el Estatuto de la UDCh y se propuso como Rectora de Di Perna quien resultó ser electa por la mayoría Asamblearia.

Los denunciantes sostienen que para poder acceder a la candidatura debería, tal cual lo establecen los requisitos, haber ejercido un cargo docente. Por tal motivo habría sido designada ad honorem en la Asignatura “Estructura y Función del Cuerpo Humano”, como ayudante de cátedra, cargo que nunca habría desempeñado.

Lo propio –dice la denuncia- ocurrió con el Licenciado Cristian Fernando Menchi quien habría sido designado Ad Honorem en la UDC lo cual le habría permitido adquirir la condición de docente y con ello acceder a cargos que de otra manera estarían vedados a personas ajenas al ámbito académico.

En concreto, esa designación irregular le habría permitido a Menchi acceder al cargo de Director de la Unidad Académica de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable” por Resolución N 98/2017 UDC.

Los denunciantes solicitaron a la Oficina Anticorrupción que se inicie la investigación acompañando de prueba documental.

La Oficina Anticorrupción sostiene que no puede suplir las funciones que le competen a los distintos órganos que componen la Universidad aun cuando la realidad de los hechos indica que se sustenta con aportes del Estado Provincial.

Indican que los denunciantes pusieron en tela de juicio el nombramiento tanto de Di Perna como de Menchi y las designaciones del personal es una facultad propia del Rector de la Universidad.

“En este contexto, el por entonces Rector de la Universidad Juan Irusta designó a Graciela Di Perna como ayudante de la Asignatura Estructura y Función del Cuerpo Humano.

En tanto que el Licenciado Menchi fue designado en el cargo de Ayudante de la Asignatura Geología y Limnología de la Carrera de Licenciatura en Administración de Áreas Naturales.

Se determina que a los fines de la aplicación de las medidas se requerirá la sustanciación de un proceso sumarial académico o Administrativo”, se limitó a señalar la Oficina Anticorrupción.