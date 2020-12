Esquel: Vecinos presentaron proyecto para la Emergencia Social, Económica y Tarifaria

Este jueves, vecinos de Esquel presentaron el proyecto de Ordenanza para declarar la Emergencia Social, Económica y Tarifaria.

Al respecto, el vecino Tomas Pinto, quien utilizó el jueves por la tarde la Banca del Vecino, refirió que «no hice más que ir y presentar el mandato de los vecinos que estaban afuera» y describió que «les hicimos llegar el proyecto de Ordenanza para la declaración de la Emergencia Económica y Social, y de Emergencia Tarifaria en los Servicios Públicos».

En diálogo con AzM Radio, Pintos explicó que «nos retiramos antes de que terminara la Sesión por una cuestión sanitaria que quisimos respetar; solamente ingresamos dos por una cuestión de seguridad» y advirtió que «lamentablemente, cuando los vecinos van a expresarse al Concejo, siempre hay una razón por la que no pueden participar; en este momento esa razón es entendible, pero sería fácil organizar la Sesión de otra manera sabiendo que íbamos, para que los vecinos en lugar de estar en la calle pudieran haberla presenciado».

Propuesta y discusión

Por otra parte, el vecino de Esquel detalló: «Hicimos hincapié en la mentira. Se nos mintió a los vecinos, hicimos una solicitud con 500 firmas para tratar estos temas. Se realizó una reunión del Consejo Económico y Social, donde el Intendente junto al presidente del Concejo se comprometieron, el miércoles pasado, a que para este viernes se reglamentara dicho Consejo como correspondía, a partir de lo cual tendríamos el espacio para discutir nuestra propuesta, y sobre todo la cuestión del Presupuesto 2021 del cual queremos participar para ver cómo se destinan los fondos; creemos que ahí está, de alguna manera, la respuesta a nuestro pedido».

Afuera del debate

Finalmente, «nadie nos convocó», lamentó Pintos, sumando a ello que «fuimos a la Banca del Vecino a hacer la presentación y quisimos dejar expresado públicamente que tanto el Intendente como la presidencia del Concejo en ese momento nos mintieron descaradamente, diciéndonos que no había ningún apuro en aprobar el presupuesto; pero sabemos bien que están por aprobarlo, que hicieron dos o tres modificaciones que en realidad no cambian nada, y nos dejaron fuera de la discusión».

«Le mienten a la gente»

El vecino calificó lo ocurrido como «un descaro» y fundamentó que «cuando la gente humilde va a pedir respuestas a sus gobernantes se le miente, se la manipula, se la trata de dividir y se le dice que la única receta que existe es dejar la dignidad en la vereda, pidiendo ayuda en Desarrollo Social; pero la gente no quiere más eso, y por eso fuimos con ese mandato».

«Esperemos que cumplan»

En otro orden, Pintos habló sobre lo expresado en la Banca del Vecino y remarcó: «Acá nadie está inventando nada, esto es totalmente demostrable. Y también les manifesté que, con estas políticas de las cuales ellos son responsables, lo único que van a lograr es que vayan quebrando las distintas instituciones y empresas como la Cooperativa, por ejemplo, ya que si la gente no puede pagar no puede recaudar; y va a quebrar toda la cadena productiva. Por supuesto, ya está quebrada la comunidad. Nuestro logro importante el jueves fue que no se cerró el capítulo, el Concejo se declaró en Comisión y extendió el período hasta el 31 de diciembre, lo que nos da una chance de poder discutir nuestro proyecto allí dentro. Ahora, estamos a merced de que esta gente cumpla, no confiamos en ellos pero esperamos que lo hagan», concluyó.