Esquel: Jubilados se movilizaron por el atraso en el pago de haberes

El delegado de ATECh en Esquel, Martin Pena, se refirió a la movilización de jubilados realizada en Esquel. En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «surgió desde ellos concentrarnos frente al Banco del Chubut en la ciudad, nos hemos concentrado bastante sectores de activos, pasivos, y desde allí fueron surgiendo algunas ideas para continuar» y explicó que «esto viene de la mano de lo que ha sucedido con el aguinaldo, el cual se venía esperando desde junio y que es un incumplimiento más de este, el peor gobierno en la historia del Chubut».

«Va de espaldas al pueblo»

Asimismo, Pena manifestó que «es una nueva tomada de pelo y una vulneración de derechos, que un jubilado cobre el aguinaldo en tres cuotas es una barbaridad, también para un activo; y no podíamos quedarnos sin estar en la calle y nos manifestamos, planificando cómo seguir adelante porque la lucha no se termina acá» y criticó a «un gobierno que avasalla a los trabajadores, que gobierna para las multinacionales y va de espaldas al pueblo, por lo que uno no puede bajar nunca la guardia ni los brazos».

Pagos atrasados

Por otro lado, explicó el dirigente de ATECh que «el pago es un promedio de 12.000 a 15.000 pesos de lo que cobraron del aguinaldo, es decir que algunos tienen un poquito más pero hay varios que tienen un poco menos de eso, con lo cual tienen que ‘tirar’ desde hoy hasta el 8 de enero, cuando el gobierno dice que supuestamente va a pagar los salarios», sumando a ello que «estamos cobrando dos meses trasados la mayoría de los casos y esta es la realidad; todo ello en una provincia riquísima, la cuarta exportadora del país, donde no se le puede pagar a los trabajadores».

«Es el responsable de esta sangría»

Pena puntualizó que «cada peso que no cobramos los estatales es uno que no circula en los comercios, en los distintos emprendimientos y en cada uno de los ámbitos de la provincia, lo cual hace que no solo la economía personal de un trabajador se vea diezmada, sino que se lleva puesta a una provincia y rompe con la cadena económica» y advirtió que «Arcioni vino a romper la virtuosidad de una economía provincial y no tiene miras de solucionarla, sino que intenta imponer la megaminería; ayer estuvo a las claras encabezando la marcha por el ‘sí’ a la actividad y ha demostrado cabalmente, al desnudo, que es el representante de las empresas multinacionales y de todas las que se están llevando nuestros recursos, que no pagan impuestos ni intereses; es el representante de las sangrías que tiene esta provincia, con la complicidad de los diputados».

«Los diputados son cómplices»

En cuanto a los legisladores, el dirigente de ATECh mencionó que «el lunes, sin ir más lejos, han demostrado otra vez la vergüenza de tocar el Presupuesto de Educación, que estaba subejecutado; es decir que $3.000 millones no se pusieron en partidas alimentarias, no se pusieron en partidas de limpieza y en ninguna otra cuestión pedagógica durante todo este tipo, y como se subejecutó la distribuyeron» y recalcó que «eso lo aprobaron los diputados para pagar $2.000 millones de deuda, y otros $1.000 de salarios y gastos del Poder Judicial central; esa es otra barbaridad más, por eso decimos que Arcioni es el responsable de todas estas barbaridades, pero con la complicidad de los diputados en general».