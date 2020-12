El Municipio de Comodoro premió con un auto a contribuyente cumplidor

Este martes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia hizo entrega de uno de los vehículos sorteados entre los contribuyentes al día el pasado 17 de diciembre. El ganador fue Aldo Omar Sepúlveda, quien se hizo acreedor de un Volkswagen Gol Trend 0km.

El acto se realizó en el exterior del Centro de Información Pública, ubicado en la costanera local. Sepúlveda fue uno de los dos afortunados entre los 31.240 contribuyentes habilitados para participar.

En ese marco, el ganador expresó que “no me lo esperaba, me enteré de golpe. Es una alegría enorme, un regalo en este año tan difícil, lo voy a disfrutar con mi familia”.

A su vez, destacó el beneficio de no tener deudas: “Dentro de lo posible siempre estuve al día con los impuestos. Es lo bueno de tener todos los servicios pagos, por algo se dio, así que muy contento”.

Si bien todos los años el Municipio premia con un automóvil 0KM a los contribuyentes al día, este 2020 y sus dificultades promovió la decisión del intendente Juan Pablo Luque en sumar otro vehículo a los fines de que sean dos las chances para quienes pagan sus impuestos mes a mes o lograron ponerse al día en un contexto tan complicado.

Esta iniciativa se lleva adelante con el objetivo de incentivar a los vecinos a mantener el pago de los distintos tributos municipales al día, para lo cual se concretaron distintas acciones durante el año, como el Plan de Moratoria que estuvo vigente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, que contó con una importante adhesión por parte de los contribuyentes.