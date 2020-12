Coronavirus: Nación gestiona la compra de 15 millones de vacunas chinas

El gobierno de Alberto Fernández firmó con Rusia un contrato por 15 millones de vacunas «Sputnik V», mientras que esta semana comenzó las negociaciones con China para la adquisición de otras 15 millones que aún se encuentran en etapa de testeo científico.

Al frente de las gestiones ante Beijing se encuentra el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y las firmas asiáticas Sinopharm, Cansino Biologics y Sinovac. La cotización de cada vacuna china es de 20 dólares, y se estima que podrían adquirirse en el mercado recién a mediados del año próximo.

Asimismo, se indicó que el titular de la cartera sanitaria ya cerró un acuerdo técnico con Sinopharm para tener prioridad en el acceso a las millones de dosis de las que eventualmente dispondrá la Argentina. Paralelamente, de acuerdo a un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association, el cual está basado en los ensayos clínicos de las Fases 1 y 2, la vacuna candidata de Sinopharm «es segura y genera una respuesta inmune”.