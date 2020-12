Confirman que había cheques de la Cooperativa en el operativo “Bancarrota”

En el transcurso de esta semana se llevó a cabo el operativo policial denominado Bancarrota, en el cual estuvo involucrado, entre otros actores, el tesorero de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Walter Espinosa. Como consecuencia de esto, se le solicitó que presente su renuncia, la cual fue aceptada por unanimidad por parte del Consejo de Administración del organismo.

Al respecto, el titular de la Cooperativa, Fabricio Petrakosky, precisó en una entrevista con AzM Radio que “rápidamente me puse en contacto con él y le he solicitado la renuncia, a lo cual accedió. Hicimos una reunión del Consejo de Administración donde se puso a consideración la aceptación de la renuncia y fue aceptada por unanimidad”.

Al ser consultado sobre sus sensaciones al conocer la noticia, apuntó que le generó sorpresa la actitud del ahora ex tesorero del organismo que encabeza. “Uno como presidente no anda viendo qué está haciendo el resto. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos, máxime en la función que nos toca. En este caso estar a cargo de la Cooperativa Eléctrica como consejeros, que requiere del cuidado en lo personal también de cada uno de nosotros”, enfatizó.

En este mismo sentido, Petrakosky dijo: “Por supuesto que me sorprendió y fue algo muy penoso para nosotros porque Walter Espinosa ha sido importante en todo este tiempo transcurrido y el trabajo que ha llevado adelante como consejero y tesorero en la institución del Consejo de Administración. Y el tiempo en el que ha transcurrido su labor lo ha hecho de manera correcta. Walter Espinosa como consejero del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trelew, no tenemos absolutamente nada que decir”.

“Esto trasciende la frontera de Cooperativa y es algo personal, pero sin dudas que tuvimos que tomar una acción rápidamente porque moralmente corresponde, porque éticamente corresponde”, consideró.

Por último, fue consultado sobre la cantidad de cheques que había pertenecientes a la Cooperativa en los allanamientos desarrollados en el transcurso de esta semana. A esto contestó que “nosotros no podemos precisar porque todavía no pudimos tomar vista del expediente. Están trabajados los abogados para poder tomar vista de los expedientes y saber de cuánto cheques se estaría tratando, porque el ministro (Federico) Massoni así lo mencionó y habló de cheques, no fue certero en la comunicación que dio. Lo que sí presumimos nosotros, es que el cheque o los cheques que pudieran haberse hallado en su poder los tenía de manera lícita”.