Buscan concientizar a la población sobre el riesgo de la marea roja para la salud

Este jueves 17, se realizará la última edición del año de las “Jornadas de Fortalecimiento Institucional del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, orientadas a la difusión y actualización de sus alcances y objetivos.

La misma se realizará por videoconferencia a partir de las 9 horas y además se podrá seguir por el canal de YouTube ambienteChubut.

En este encuentro se abordarán temas tales como Marea Roja; el Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, cómo surgió, organismos participantes, actividades enmarcadas dentro del plan; Sintomatología y Difusión.

Cabe destacar que estas jornadas forman parte de una serie de estrategias que se implementará de cara al inicio de la temporada estival, con mayor presencia de visitantes y locales a nuestras playas. En este sentido, próximamente comenzaran a difundirse además spots radiales y televisivos de concientización sobre el riesgo de la marea roja para la salud.

Vigencia del Plan

El Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja en el Litoral Marítimo de la Provincia del Chubut, creado por Dto. N° 309/11, se desarrolla desde hace casi una década bajo la responsabilidad de los Organismos Provinciales de Ambiente, Salud, Pesca y Turismo; y consta de seis programas que abarcan la toma de muestras de fitoplancton, agua y moluscos bivalvos y gasterópodos, el monitoreo de especies nocivas de fitoplancton y parámetros ambientales relacionados, el control de toxicidad en moluscos, la capacitación y difusión sobre el fenómeno marea roja en la provincia, la detección de sintomatología en los hospitales y centros de atención médica y el establecimiento de vedas a la extracción y comercialización de moluscos en la provincia.



Cuidado de la salud

Los municipios costeros, tienen un rol clave como aliados fundamentales para la implementación y vigencia del Plan en el territorio, por lo cual, cabe mencionar el alto grado de respuesta de los funcionarios de las áreas ambientales a la convocatoria realizada.

Como ya se mencionó, esta fue la primera de tres jornadas de capacitación, orientadas a distintos sectores relacionados con la temática, la cual se considera de gran importancia para el cuidado de la salud de los locales y visitantes de la provincia.

Biotoxinas de microalgas

La recomendación alcanza a todos los moluscos bivalvos y gasterópodos procedentes de esas zonas, ya que el consumo de productos contaminados con biotoxinas marinas puede producir graves daños a la salud humana, y hasta ocasionar la muerte en casos severos de intoxicación.

Las biotoxinas son producidas por algunas especies de algas microscópicas (fitoplancton), que en determinadas circunstancias aparecen en gran número en el mar y de las cuales se alimentan los moluscos que las pueden acumular en su propio organismo sin que los afecte. No siempre se producen cambios de coloración en el agua ante la presencia de una marea roja.

La presencia de biotoxinas en el mar no afecta a los peces ni a otros productos de origen marino como crustáceos (camarones y langostinos) o moluscos cefalópodos (pulpos y calamares).

No hay diferencias de aspecto o de color entre un molusco bivalvo contaminado y uno no contaminado, como tampoco las hay de sabor ni de olor. La única forma de detectar la presencia de las biotoxinas es mediante pruebas de laboratorio. Estas biotoxinas no se inactivan por el calor y tampoco se destruyen con el agregado de limón, vinagre o alcohol.

Los síntomas de las intoxicaciones pueden variar desde afecciones gastrointestinales (dolores abdominales, diarrea) a problemas graves como trastornos neurológicos y dificultad respiratoria, pudiendo ocasionar la muerte en los casos agudos.