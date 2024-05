Germina el malestar en las filas de la Policía del Chubut

La crítica situación que atraviesa la provincia de Misiones ante el reclamo salarial de policías, que sumó la adhesión de docentes y estatales, enciende alarmas en todo el país. En Chubut se iniciaron este lunes las conversaciones con el Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol), para prevenir un escenario de protesta.

Tras el fracaso de las negociaciones en la primera reunión, este miércoles el Gobierno provincial convocó a una nueva reunión este miércoles 22 de mayo.

Según trascendió, la oferta al CoBiPol fue de un incremento del 5% sobre el sueldo básico para el mes de Mayo 2024 respecto de los haberes del mes de Abril, otro 5% sobre el sueldo básico para el mes de Junio de 2024 respecto de los haberes de Mayo, y 5% sobre el sueldo básico para el mes de Julio respecto de Junio. La propuesta fue rechazada y este miércoles se reanudan las negociaciones.

El escenario se ha vuelto más complejo en las últimas horas ya que el homicidio perpetrado en Comodoro Rivadavia que acabó con la vida de un joven de 17 años, ha caldeado el ambiente. El personal policial de la ciudad más poblada de la provincia recibe el reclamo de los vecinos que demandan más seguridad, mientras las autoridades gubernamentales «se toman fotos y hacen anuncios que no conducen a nada», expresó un efectivo policial en diálogo con El Diario.

«En Comodoro no hay un Plan de Seguridad», expuso el agente consultado, y compartió el malestar de sus pares que demandan recursos que nunca llegan. «Falta personal para cubrir las escuelas, el corredor de seguridad escolar no existe. Tenemos varios móviles parados por que no se les hacen los ‘service’. Si hay un plan que nos lo comuniquen», expresan con profundo malestar ante la impotencia de no poder responder ante el dolor de la familia del joven asesinado este martes.

El sueldo básico de un Agente de Policía está muy por debajo de la canasta básica, ronda los $500.000, con una carga horaria que no distingue la noche del día. Por estas horas el malestar es evidente, no solo por los bajos salarios, sino por la escasez de recursos, y especialmente por cómo la política usa la seguridad como parte del discurso de propaganda, completamente alejados de realidad que se vive cada día en las calles de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn o cualquier otra ciudad de Chubut.