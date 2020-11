La Legislatura aún no dio tratamiento a los proyectos vinculados a la minería

Esta semana ingresaron a la Legislatura de Chubut dos proyectos vinculados al desarrollo de la minería. Uno de ellos fue impulsado a través de una iniciativa popular por sectores que se oponen a la actividad, mientras que el otro fue presentado por el Poder Ejecutivo para avanzar con la zonificación y la posibilidad de explotar los recursos correspondientes en la zona de la Meseta Central.

En tanto que en la sesión virtual de este jueves no hubo tratamiento de ninguno de las dos propuestas que se encuentran en la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Está previsto que dicha comisión se reúna el próximo miércoles de manera virtual, donde comenzará a discutirse legislativamente sobre la autorización o no del desarrollo de la megaminería en Chubut.

Al respecto, cabe destacar que esta comisión está compuesta por los siguientes diputados: María Andrea Aguilera, Rossana Artero, Carlos Eliceche, Tatiana Goic, Carlos Gómez, Roddy Ingram, Sebastián López, Mario Mansilla y Mariela Williams. Estos legisladores son los que tendrán que definir si las dos iniciativas vinculadas con la actividad minera obtienen dictamen favorable o no, para avanzar con el proceso legislativo y ser tratadas por el resto de los diputados en el recinto, o de manera virtual, según sea el caso.

En este contexto, cabe destacar que durante la jornada del jueves hubo una movilización por parte de los movimientos antimineros. Tal como había ocurrido en oportunidades anteriores, desde los espacios que están en contra del desarrollo de la actividad en Chubut se congregaron frente a la Legislatura Provincial.

Luego de iniciar la protesta frente a la Casa de las Leyes, la manifestación se propagó por las calles de la localidad de Rawson. Además, hubo protestas y grupos de ciudadanos en los domicilios particulares de algunos diputados provinciales, a quienes se les exigió que aclaren sus respectivos posicionamientos sobre las iniciativas que ya están en la Legislatura.

Además, cabe precisar que ingresó a la Unicameral de Chubut una comunicación oficial referida a una nota del ministro de Hidrocarburos de la Provincia, Martín Cerdá, poniendo a disposición el equipo técnico que interviene en el proyecto de Zonificación Minera que figura como anexo del Proyecto para el Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia. En tanto que la misma también fue dirigida a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.