El Municipio de Rawson se opone a la venta del predio del zoológico

Conocida la intención del IAS acerca de la posible venta del ex zoológico -entre otros bienes de la entidad con el objetivo de hacer frente al déficit financiero-, el secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete de Rawson, Carlos Gazzera, mostró su “preocupación” y dijo que “solicitamos una reunión con las autoridades de Lotería del Chubut para que eso no suceda y porque es un lugar emblemático al que ya estamos recuperando y poniendo en valor”.

Gazzera señaló: “Se conoció que para salvar la situación económica del IAS, una de las herramientas económicas sería poner en venta el complejo del Parque Recreativo ‘General José de San Martín’. Como a toda la comunidad, nos preocupa porque es una institución emblemática, con mucho arraigo cultural y social. En su momento de mayor esplendor, era un centro de atracción turística”.

“Pedimos una reunión con el presidente de Lotería (Luis María Aguirre), a los efectos de saber si realmente es así, y obviamente, articular todo lo necesario para que no suceda”, señaló.

El funcionario comentó que desde el municipio “venimos trabajando en una reconversión, una puesta en valor del lugar” y que en este sentido “ya tenemos varios proyectos, organizamos varias reuniones, incluso convocamos también a las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos”.

La decisión de “reconvertir” el Parque Recreativo apunta a que “se convierta en un gran atractivo para la ciudad, no solo desde el aspecto social, sino también económico. Hoy carece de actividad, y el municipio apuntó a transformarlo en un lugar de recreación”.