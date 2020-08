“Pitu” Rivero renovó con Gimnasia

Una nueva confirmación se dio en el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, de cara a la próxima Temporada de la Liga Nacional de Básquet: Juan Manuel Rivero seguirá en la institución.

“Pitu” renovó su vínculo con “El Verde”, sumándose entonces a las continuidades de Diego Romero, Franco Giorgetti, Jonathan Treise. Llegó Sebastián Orresta.

Una Temporada más para “El Pitu” en “El Verde”

El escolta Juan Manuel Rivero, extendió su contrato con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por un año más, pensando en la próxima Temporada de la Liga Nacional de Básquet.

El jugador de 35 años es la quinta ficha mayor confirmada en Gimnasia y Esgrima, de cara a la temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Básquetbol. “Pitu” se mostró “agradecido con la gente, los dirigentes y el cuerpo técnico por seguir confiando en uno”.

Rivero es oriundo de Gálvez, provincia de Santa Fe. Arribó a Comodoro Rivadavia a mediados de octubre de 2016, por un reemplazo temporal en lugar del lesionado Leonel Schattmann. Sin embargo, desde ese momento no se separó de Gimnasia y en la próxima temporada cumplirá su quinto año defendiendo la camiseta “Mens sana”.

“Es un proceso sumamente positivo. Desde mi llegada en 2016 hasta el día de hoy, que voy a cumplir la quinta temporada, fue todo lindo. No solo a nivel deportivo, sino también en lo social. Es algo difícil de explicar con palabras. El cariño que siento acá por parte de la gente, no lo sentí nunca antes”, explicó el jugador en diálogo con el departamento de prensa.

Previo a su llegada al “Verde”, jugó cinco temporadas en Gimnasia y Esgrima de La Plata, pasó por Argentino de Junín, Deportivo Madryn, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Regatas Corrientes, Estudiantes de Bahía Blanca y volvió a Regatas. También formó parte de Atenas de Córdoba, Bahía Basket, Estudiantes de Concordia, regresó a Atenas y luego llegó a Boca Juniors.

En la última edición de la Liga Nacional, “Pitu” disputó 25 encuentros con Gimnasia de Comodoro, donde promedió 7.8 puntos (40.2% efectividad en triples), 1.5 rebotes, 1.2 asistencias, 0.4 recupero en 18:19 minutos de juego. Luego de confirmarse su continuidad, detalló que durante la cuarentena “hablamos con Martín Villagrán, más que nada porque hace mucho que estamos juntos. Ahí me dijo que me quería dentro del proyecto. Fue una inmensa alegría la que sentí”.

Asimismo, expresó que la decisión de continuar “fue al 100×100 tomada en familia. Mi hijo se está criando en Comodoro, mi mujer está feliz en la ciudad y además tenemos amigos. No tenemos nada malo que decir desde que llegamos. Estamos muy agradecidos con la gente, los dirigentes y cuerpo técnico por seguir confiando en uno”.

Pensando en la edición 2020/2021, el plantel profesional ya confirmó al director técnico Villagrán para las próximas dos temporadas. Hizo lo propio con el alero Franco Giorgetti y el nuevo base Sebastián Orresta, proveniente de Ferro. A su vez, extendió los contratos de Diego Romero, Jonatan Treise y Rivero por un año más.

“La verdad que el trabajo de los dirigentes y el cuerpo técnico está siendo bueno. Renovó a una buena base y a su vez la suma de Orresta hace que empiece a delinearse un equipo competitivo. Faltan fichas claves pero hasta el momento es importante como se está armando el plantel”, comentó el basquetbolista.

Con respecto a los entrenamientos, Rivero mencionó: “nunca paré. Entrenaba en la cochera cuando no se podía salir. Una vez que se autorizó, empecé un trabajo intenso en Kinetics con todo el equipo de trabajo de ahí y la verdad que estoy físicamente mejor que antes”, concluyó.