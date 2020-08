Germinal retornó a los entrenamientos

En la tarde del lunes, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, Germinal de Rawson regresó a los entrenamientos del básquetbol.

En las categorías Mini a Primera, tanto en rama femenina y masculina, retomaron las prácticas en el aspecto físico y técnico.

“El Verde” volvió a entrenar

En turnos de una hora, con 15 entre uno y otro para realizar la sanitización de los elementos y del gimnasio, Germinal de Rawson retomó ayer por la tarde, los entrenamientos del básquet.

El Gimnasio “Don Luis González” se abrió desde las 16 hasta las 22 horas, para desarrollar los entrenos de las categorías Mini (más de 12 años) hasta Primera tanto en rama femenina como masculina.

Vale destacar que las prácticas, se desarrollarán en el área física y técnica, con el elemento y sin oposición; en grupos de no más de 10 jugadores/as. Vale destacar que en las divisionales infantiles, tanto Cebollitas como Premini, se continuará por plataforma Zoom.

Cada basquetbolista trabajará en un cuadrado diagramado en el parquet, de 5X5mts, donde desarrollarán allí su actividad, con su propio elemento, como pelota y cono.

Los deportistas deberán arribar al gimnasio con la ropa de entrenamiento puesta, pudiéndose únicamente cambiar el calzado, para ponerse las zapatillas de básquet en sí. A la vez, cada uno deberá asistir a la práctica con su botella de agua personal, alcohol en gel y barbijo. Elementos de sanitización también habrá a disposición en el gimnasio.

Tras finalizar su práctica los jugadores tendrán que dirigirse a su espacio designado en la tribuna, abrigarse, cambiarse el calzado y retirarse de inmediato; dado que no podrán permanecer en el gimnasio teniendo en cuenta que será sanitizado e higienizado para el próximo turno de entrenamiento.

En el ingreso al Club, se les toma la temperatura, y se dirigen caminando hacia la puerta del Gimnasio; donde allí deberán higienizarse el calzado con el paño húmedo con lavandina, aplicarse alcohol en gel y ubicarse en el sector de la tribuna designado por su entrenador.

Los padres, no podrán ingresar al club, por lo que deberán aguardar a sus hijos fuera del pórtico de entrada.

Vale desatacar que el básquet del club Germinal, fue una de las primeras instituciones del deporte de “la naranja” que trabajó en el armado de un protocolo y que fue presentando rápidamente ante las autoridades provinciales de Salud en el pasado mes de mayo.