Robert De Niro, en aprietos económicos por el coronavirus y su divorcio

El afamado actor Robert De Niro aseguró ante una corte que el coronavirus le dio un duro golpe financiero y que se está quedando sin dinero al no poder trabajar y por su difícil divorcio de Grace Hightower.

La pandemia no solo ha impedido que De Niro trabaje, sino que también le ha quitado una buena parte de sus ingresos.

Ante un tribunal de Nueva York, la esposa separada de De Niro, Grace Hightower, solicitó una orden de emergencia para su esposo, de 76 años, para aumentar el límite mensual de su tarjeta de crédito American Express de 50.000 a 100.000 dólares, informó el sitio de espectáculos Page Six.

El abogado de Hightower le dijo al juez que De Niro había reducido el límite de su tarjeta de crédito de 100.000 a la mitad, también alegando que ella y sus dos hijos habían sido expulsados del complejo del actor en Nueva York.

Los abogados del actor de «Taxi Driver» dijeron que ha estado bajo presión financiera ya que la pandemia de coronavirus ha limitado o detenido los negocios para la cadena de restaurantes Nobu y el Hotel Greenwich, de los cuales tiene participaciones en ambos, lo que resultó en el recorte del límite de la tarjeta de crédito.

Caroline Krauss, abogada de la estrella de «The Irishman», afirmó que Nobu perdió 3 millones de dólares en abril y 1.87 en mayo, en los meses más duros de la pandemia.

Recientemente también tuvo que pagar a los inversores hoteleros 500.000 dólares. Para realizar el pago, Krauss dijo que De Niro tuvo que pedir prestado dinero a los socios comerciales «porque no tenía el efectivo».

Además, Krauss citó el acuerdo prenupcial del actor con Hightower, que establece que le debe a su esposa 1 millón de dólares cada año siempre que gane al menos 15 millones al año, y el apoyo conyugal se ajustará proporcionalmente si gana menos de 15 millones. La abogada agregó que, con suerte, este año De Niro podrá ganar 7,5 millones de dólares.

Además, el último proyecto cinematográfico del actor, que comenzaba este verano en Oklahoma, ha quedado suspendido.

«Estas personas, a pesar de sus robustas ganancias, siempre han gastado más de lo que él ha ganado, por lo que este hombre de 76 años no podría retirarse incluso si quisiera porque no puede permitirse el lujo de mantenerse al día con los gastos de su estilo de vida», dijo Krauss, alegando que De Niro «ha estado dramáticamente recortando sus gastos».

El abogado de Hightower, Kevin McDonough, respondió que «la idea de que el Sr. De Niro se esté apretando el cinturón no tiene sentido».

“No creo que un hombre que tiene un valor admitido de 500 millones y gane 30 millones al año, de repente, en marzo, necesita reducir (la manutención conyugal) en un 50% y expulsarla de la casa», dijo McDonough.

El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Matthew Cooper,emitió un fallo temporal de que De Niro debería mantener el límite de la tarjeta de crédito de Hightower en 50.000 al mes y pagarle otros 75.000 para que pueda encontrar una casa de verano para sus dos hijos.