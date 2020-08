Las cooperativas que dejaron la Fechcoop buscan un “golpe institucional”, dijo Petrakosky

En el transcurso de esta semana se conoció la noticia de que algunas localidades decidieron retirarse de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop), lo que acrecentó el malestar en algunos sectores y también algunos cuestionamientos.

En este contexto, Fabricio Petrakosky, presidente de la Fechcoop dialogó con El Diario y dijo que “no nos sorprende que se quieran ir de la Federación porque no es la primera vez que se van. La SCPL, la Cooperativa de Comodoro, en los últimos dos años es la tercera vez que dice que se va. Todavía no ha llegado la notificación formal del retiro de la Federación, pero es la tercera vez que se retira. No nos llama la atención, porque en un momento, incluso, se retiraron siendo presidentes”.

“Golpe institucional”

En esta misma línea, el titular de la entidad recordó que en el año 2018 “estuvieron cinco meses sin hacer aportes de sostenimiento, hasta mayo de este año. Un día antes de esa reunión a la que ellos habían mal convocado para dar el golpe institucional que habíamos denunciado oportunamente pagan todas las cuotas de sostenimiento que estaban adeudando. Lo que estaban buscando era desfinanciar la Federación”.

Al respecto de esto último, Petrakosky dijo que “los perjudicados serían los trabajadores que tenemos, que son cinco, porque el aporte de sostenimiento que hacen las cooperativas son para sostener la estructura de la Federación y nuestros mayores costos son las obligaciones que tenemos con los trabajadores”.

Sin “espíritu cooperativo”

“En esta ocasión pasa lo mismo, es algo histórico. En el caso de Comodoro a veces no se entiende, porque parece ser que no tienen muy arraigado el espíritu cooperativo y lo que significa”, cuestionó el presidente del a Federación.

Al mismo tiempo, enfatizó que no es cierto que no se los deja participar ni que no tienen un lugar preponderante en las mesas de discusión. “Eso no es verdad porque en un momento eran presidentes y se retiraron; en esta ocasión eran vicepresidentes y han buscado dar un golpe institucional, teniendo en cuenta que las próximas elecciones en la Federación son en diciembre de 2021”.

“Lo mismo pasa con la cooperativa de Esquel y Trevelin. En aquel momento, cuando se va Comodoro, Esquel-Trevelin asumen en el cargo de presidentes, donde estuvieron poco más de un mes y renunciaron también. Buscaron acompañar a Comodoro y romper con la Federación”, apuntó.

Trabajo de quienes quedaron

En cuanto a lo que se hizo luego de que esto ocurriera, Petrakosky afirmó que las cooperativas que quedaron “buscamos rearmar y reorganizarnos. Tomamos la decisión de avanzar, pese a que faltaban dos cooperativas importantes. Hicimos un rearmado y tuve que asumir yo en la presidencia”.

“Estuvimos así hasta que tuvimos nuevas elecciones en diciembre de 2018. Y en aquel momento definieron que yo debía continuar como presidente y se hizo una convocatoria y convocamos nuevamente a Comodoro y a Esquel-Trevelin, Comodoro ya con una nueva conducción. Ahí se aceptó el desafío de poder caminar juntos y resolver las cuestiones y los inconvenientes que estamos atravesando las compañías de servicios públicos”, indicó.