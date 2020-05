ES LA PRIMERA MUJER EN ESTAR A CARGO DE LA INSTITUCIÓN

Por primera vez en sus más de 150 años de existencia, la Academia será presidida por una mujer; la doctora Beatriz Leonor Caputto, investigadora superior de CONICET y Profesora Titular Plenaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue designada como presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, para el periodo 2020.2024.

Al respecto de su designación, Caputto expresó: “Es un gran honor para mí, pero también es una enorme responsabilidad. Sé que muchos ojos van a estar observando para ver cómo le va a la Academia Nacional de Ciencias bajo la presidencia de una mujer por primera vez en 150 años desde su fundación”.

Además, detalló que a partir de su fundación y hasta el año 1995, la Academia ha contado entre sus miembros, únicamente científicos hombres. Recién en 1995 se incorpora a la Dra. Teresa Di Fulvio (botánica) como la primera científica mujer Académica de la ANC. “Esta poca o nula participación de mujeres argentinas como académicas o en posiciones de conducción de sus academias de ciencias, no es una situación particular de Argentina”, agregó.

Las mujeres y la ciencia

Respecto a la participación de las mujeres en las academias de ciencias, la investigadora manifestó que la Academia Nacional de Ciencias “pertenece a una organización interamericana de academias, IANAS (InterAmerican Network of Academies of Science), de la cual también son miembros academias de ciencia de las américas desde Canadá hasta Chile e incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, entre otras”. Y agregó que “IANAS, mediante su programa Women for Science ha realizado censos desde el 2014 para determinar la participación de mujeres tanto como miembros de sus respectivas academias, como así también, cuantas mujeres han ocupado posiciones de liderazgo en las mismas. Sorprende ver que, a la fecha, el porcentaje de mujeres respecto del total de miembros de las academias de las américas es del 22% y cuando se toma en consideración cuantas mujeres han presidido academias, resulta muy llamativo que por ejemplo la National Academy of Sciences (USA) ha tenido una mujer Presidente por primera vez en el año 2016 a pesar de haber sido fundada por Abraham Lincoln en el año 1863. Si bien se observa una leve mejoría con los años, las cifras no han variado demasiado -en el 2014 había un 18% de mujeres Académicas respecto del total de miembros”.

Ante esta realidad, Caputto señaló que “esta designación es un gran honor, pero también una gran responsabilidad, pues está en juego el futuro de la Academia”.

Al respecto del trabajo que viene desarrollando la Academia y el futuro trabajo que le espera en su nuevo rol, la Doctora Caputto sostuvo: “En los últimos años nuestra Academia ha iniciado una serie de proyectos que le han dado visibilidad tanto en el ámbito local y nacional, como en el internacional. Éstos serán continuados, consolidados y complementados con nuevos proyectos. Para ello realizaremos un trabajo en equipo con los reconocidos científicos Académicos que me acompañan en la Comisión Directiva a los que se suman los restantes Académicos de la corporación”.

La Comisión Directiva quedó conformada por el Vicepresidente, Dr. Gabriel Bernardello, el Secretario Dr. Marcelo Cabido; las Dras. Rita Hoyos e Isabel Dotti como Prosecretaria y Tesorera respectivamente, y como Vocales los Dres. Pedro Depetris, Hugo Maccioni y Juan A. Tirao.

Trayectoria

Beatriz Caputto es doctora en Química Farmacéutica, título que obtuvo en 1978 en la Universidad Nacional de Córdoba, desde entonces hasta el presente a desarrollado su actividad científica y docente con un gran compromiso y pasión.

En su larga trayectoria ha publicado más de cuarenta trabajos en revistas de difusión internacional y ha dirigido diez tesis doctorales. Además, ha dictado innumerables conferencias nacionales e internacionales sobre su trabajo. Es miembro del Cuerpo de Editores de la revista Journal of Neurosciences Research y miembro del Consejo Asesor de la Fundación para el Progreso de la Medicina de Córdoba.

En el año 1995, junto a su equipo de trabajo lograron las primeras evidencias que muestran que las proteínas c-Fos, además de las funciones ya descriptas hasta ese momento, tiene la capacidad de regular mecanismos claves para la génesis de membranas en el citoplasma celular. De esta manera lograron frenar en 2009 el crecimiento de células tumorales.

Recibió el premio “Bernardo A. Houssay 1992” otorgado por la Sociedad Argentina de Biología, el Premio Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 2006 y el Accesit Premio Fundación Florencio Fiorini 2007 otorgado por LALCEC.

Además, ha ocupado diversos cargos en Comisiones Directivas de la Facultad de Ciencias Químicas de UNC, ha sido Presidenta de la Sociedad de Biología de Córdoba, Presidenta de la Sociedad Argentina de Neuroquímica y Presidenta de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular.

Recientemente fue electa Representante por América Latina para integrar la Steering Committee de la International Conference on the Biosciences of Lipids (2010-2012). (Fuente: CONICET)