En Puerto Madryn, el festejo del Día de las Infancias será el domingo 30 de agosto

Puerto Madryn celebrará el Día de las Infancias con una nueva edición del “Madryn Juega” el domingo 30 de agosto a partir de las 14 horas. El evento, que organiza el Municipio con variadas actividades para toda la familia, será en el Gimnasio Municipal Nº 1 e inmediaciones.

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre expresó: “Es una iniciativa con enorme convocatoria, fruto del trabajo conjunto de las distintas áreas del Municipio que preparan numerosas opciones para todos los gustos y edades”, afirmó el intendente Gustavo Sastre. Luego, expresó: “Siempre es una alegría recibir a cientos de niños y niñas de todos los barrios, que se acercan a compartir una tarde de shows y juegos”.

Festejo marino

En esta edición, el lugar se convertirá en un fondo marino con diferentes propuestas artísticas, educativas, culturales y deportivas. Además de disfrutar sorpresas, inflables y maquillaje, chicos y chicas podrán recorrer la Pista de Educación Vial o experimentar la tarea de los bomberos.

El arte tendrá su momento con “Banderines que cuentan Madryn”, una invitación de la Dirección de Educación Ambiental a realizar intervenciones en tela con figuras de fauna. Desde Discapacidad se pensaron talleres para expresarse a través de la pintura, mientras que con la Dirección de Juventudes se aprenderá a armar origamis para incentivar el espíritu creativo.

Al pasar por el stand de la Secretaría de Turismo, se podrán tomar fotos con el mundo marino, jugar al dominó o a la ruleta de preguntas y respuestas con muchos premios. Luego, se podrá visitar la gran kermés que montará la Oficina de Asociaciones Vecinales junto a los Centros Integrales Municipales. A su vez, habrá un espacio para conocer emprendimientos locales, coordinado por la Subsecretaría de Producción.

Los Centros de Gestión Barrial, a través del Servicio Social, ofrecerán divertidas propuestas alusivas a la temática de este año. También estará presente el área de Deportes con distintas estaciones y un punto gamer, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, que reunirá a amantes de videojuegos y otras experiencias tecnológicas.

El Servicio de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes participará con un espacio destinado a acercar a la comunidad las tareas que desarrolla habitualmente. Asimismo, se brindará información sobre la importancia del Programa de Acogimiento Familiar.

Por otro lado, será una oportunidad ideal para sumarse a actividades orientadas a la exploración del océano junto a los Centros de Primera Infancia. Así, por ejemplo, habrá taller de títeres, juegos de pesca, con masa y de emboque. Otras propuestas lúdicas llegarán de la mano de las Escuelas de Nivel Inicial municipales, pensadas para que niños y niñas disfruten y compartan.

Durante la celebración, se llevarán a cabo acciones preventivas desde el área de Salud. En tal sentido, se harán controles y se podrán actualizar los esquemas de vacunación hasta los 11 años de edad.

El gran cierre será con música en vivo y a puro rock con la banda “Fuera de control”. Entre sus varias presentaciones, se destaca la de este verano, cuando fue protagonista de la previa de “Las Pelotas” en el Escenario Mayor de la costa.

Boleto gratuito en todas las líneas

Para que niños y niñas de todos los barrios puedan llegar al Gimnasio Municipal 1 (Sarmiento 1235) sin ningún inconveniente, se dispuso el servicio de transporte gratuito en todas las líneas de 12 a 18 horas para menores de 12 años y un acompañante (se recomienda concurrir con DNI).