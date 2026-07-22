El riesgo país cae a 410 puntos en la apertura de las operaciones de este miércoles, luego que la agencia de calificación Moody’s elevó la nota de la deuda Argentina.

Es un descenso de 2% con relación al último cierre y ubica al indicador soberano en el umbral de perforar los 400 puntos, lo cual consolida el programa financiero del gobierno porque abre la opción de colocar deuda en los mercados internacionales.

En declaraciones que procesó la Agencia Noticias Argentinas, el viceministro José Luis Daza, aseguró que esta decisión mejora las perspectivas de inversión de las empresas porque reduce el costo de financiamiento.

Moody’s se sumó de este modo a la decisión que semanas atrás habían tomado Standard & Poor’s y Fitch.

La agencia señaló que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora más duradera en los fundamentos crediticios.

Asimismo, destacó los superávits fiscales sostenidos, la inflación a la baja y la continua liberalización económica, y sostuvo que «fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica».

La posición externa de Argentina ha mejorado, respaldada por un mayor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un mejor acceso al financiamiento externo.