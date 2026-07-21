CGT, CTA y movimientos sociales marcharán al Congreso junto a los jubilados

La CGT, junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales protagonizarán este miércoles una nueva jornada nacional de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la movilización tendrá su principal convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional.

La protesta se desarrollará bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria junto a las dos CTA y a la UTEP busca dar una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, según destacaron voceros de la central sindical.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Además de la manifestación central en Buenos Aires, se prevén concentraciones y actos en distintas provincias organizados por las regionales de la CGT, las CTA y organizaciones sociales, con actividades en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras.

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, mientras que también podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país.

Los puntos elegidos para las protestas y los horarios no serán anunciados previamente para evitar que la Policía impida a los manifestates llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas; Panamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización del 22 de julio se anticipa como parte de un cronograma de protestas acordado entre las centrales sindicales y los movimientos sociales tras una serie de reuniones en las que resolvieron profundizar la unidad frente al rumbo económico del Gobierno nacional.